Le sanctuaire Saint-Mutien de Malonne rafraîchi

Des visiteurs encore tous les jours

Nettoyage en profondeur, remise en peinture, nouveaux graviers… Accueillant les pèlerins, la statue de Mutien en prière, œuvre du Dinantais Alex Daoust, a été décapée. En face, ont été installés sept portraits de frères des Écoles chrétiennes, tous saints ou bienheureux, issus d’autres régions du monde et qui, comme Mutien-Marie, ont vécu avec simplicité la devise de leur fondateur: "Vivre et éduquer en présence de Dieu". Il s’agit de saint Miguel Febres Cordero (Équateur); saint Bénilde (France); saints Frères de Turon (Espagne); Bienheureux Raphaël-Louis Rafiringa (Madagascar); Scubilion Rousseau (La Réunion); Santiago Miller (Guatemala). Ceci, dans le but, comme l’explique le frère Nicolas Capelle, provincial, de resituer le frère Mutien dans le contexte de sa congrégation: "Notre saint belge est une voix dans un concert international: sa sainteté est partagée depuis 340 années par des Frères dans 80 pays dans le monde."

Les travaux vont se poursuivre, ces prochaines semaines, par l’aménagement d’un local d’accueil où les pèlerins pourront bénéficier d’un moment d’écoute ou recevoir la confession. La chapelle doit aussi faire l’objet de divers travaux.

Car le sanctuaire malonnois continue de recevoir des visiteurs, jour après jour. Même si la fermeture de la cafétéria, puis la période Covid ont cassé une certaine dynamique, il reste "un flux constant"de pèlerins, "surtout des petites gens", venus visiter le petit musée et la boutique et se recueillir devant le sobre tombeau. Pour les recevoir, le frère Jacques est aidé par des sœurs africaines.

Par ailleurs, l’Association des Écoles Lasalliennes de Belgique-Sud (AEL) vient d’installer son siège juste à côté du sanctuaire. Cette association offre des services pédagogiques, pastoraux, éducatifs aux 60 écoles qui se réclament en Wallonie de l’esprit de saint Jean Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des Écoles chrétiennes. Ces 60 écoles représentent 32000 enfants et jeunes et 3000 éducateurs. Avec la diminution du nombre de frères, "notre lien avec les écoles avait été perdu, il redémarre", commente le frère Nicolas, soulignant le fait que les frères des Écoles chrétiennes sont aujourd’hui, avec les jésuites, la seule congrégation à avoir conservé ce rôle.

La fête de ce dimanche s’ouvrira par une messe solennelle à 10h30, en l’église paroissiale de Malonne, en présence de Mgr Coppola, nonce apostolique en Belgique. Ensuite, procession jusqu’à la tombe du saint frère, bénédiction et apéritif.