Le message d’un père aux jeunesfêtards des Wallo: «En voiture, il y a toujours un risque à anticiper»

Ce jeudi matin, des dizaines d’élèves ont pris part à un moment d’échange avec Bertrand Jardon, président de l’ASBL Parents d’Enfants Victimes de la route. À la veille du lancement de la Semaine de la Mobilité en Wallonie, l’homme est venu leur parler de Maxime, son fils décédé le 28 octobre 2010 dans un accident de voiture sur une route à la frontière du Brabant flamand et du Brabant wallon. "C’était un jour de semaine, pas un week-end contrairement aux clichés que l’on peut entendre", précise Bertrand Jardon. Cette nuit-là, au retour d’une virée à Louvain-la-Neuve, où Maxime s’était rendu pour participer à un match de mini-foot et refaire le monde avec des amis, la Ford Fiesta dont il est passager s’immobilise après avoir heurté un pylône électrique se trouvant de l’autre côté de la route. Il est 2h30 au bord de cette nationale, Maxime est décédé sur le coup. Les trois amis qui l’accompagnent, dont le conducteur, s’en sortent.

Pendant près d’une heure, sous le regard attentif et grave des adolescents qui lui font face, Bertrand Jardon livre le récit de l’après. Celui de la visite de la police à domicile; de la fulgurance du cerveau qui comprend tout et le nie aussitôt. "Car tant que les choses ne sont pas dites, on garde encore un espoir…" Celui de l’annonce à la maman, à la fratrie, aux proches… Celui de la découverte des premiers articles de presse. Et surtout, celui des questions qui restent. "D’après vous quelles sont les causes de l’accident?", interroge Bertrand Jardon. Alcool, fatigue, vitesse, moment de distraction, les hypothèses des jeunes fusent. Ils sont dans le vrai, du moins partiellement. "Comme toujours les causes sont plurielles", nuance Bertrand Jardon qui a cherché à donner du sens à cette lourde épreuve en s’engageant dans l’association un an et demi après la mort de Maxime.

Comme beaucoup d’autres parents qui n’hésitent pas à témoigner, Bertrand Jardon espère que les jeunes retireront de ces temps de partage émotionnellement difficiles un petit quelque chose. S’il devait faire passer un message? "Je crois que quand on est conducteur où passager, il faut toujours s’interroger sur le risque qu’il faut anticiper."