Fêtes de Wallonie à Namur: quand Bénabar est sur scène, tous les dérapages sont permis

Bénabar, vous comptabilisez 25 ans de carrière cette année et vous semblez inusable. Il suffit de voir le titre de votre dernier disque en date, «On lâche pas l’affaire». C’est assez équivoque non?

Vingt-cinq ans?! C’est vrai que, quand on y regarde, ça a un petit côté vertigineux. J’ai une grande reconnaissance vis-à-vis du public parce que sans lui, ça n’aurait pas été possible. Après tout ce temps, je ressens toujours le besoin d’avancer et de ne pas lâcher l’affaire d’un point de vue artistique, c’est certain. Mais ce titre, c’est aussi la volonté de donner un petit peu de courage aux gens. Il faut bien reconnaître qu’il y a beaucoup de raisons de déprimer en ce moment.

À Namur, vous serez accompagné d’un groupe gigantesque. À quoi doit s’attendre le public?

On sera 15 en tout, oui. Cela comprend les sept musiciens et les choristes. Le spectacle est construit comme un best of avec de nouveaux titres, des anciens et aussi des surprises. On ne cherche pas à dérouler l’album de manière automatique. On veut vraiment quelque chose de festif entre la Mano Negra et Claude Nougaro. Ce sont mes influences.

Pour le côté festif, vous serez au bon endroit. Les surprises sont programmées ou alors c’est en fonction du moment?

On essaye de faire en sorte qu’il y en ait. Les artistes ont l’habitude de dire que chaque spectacle est différent et c’est vraiment le cas ici. Cela dépend de la rencontre entre les musiciens et le public. De notre côté, on essaye d’abord de ne pas jouer trop mal (rires). Après, on s’organise avec le public et à partir de là, on se permet tous les dérapages.

Les Fêtes de Wallonie, c’est un événement populaire et gratuit où il y a des dérapages en tout genre. Vous ne faites donc pas partie de ceux que ça effraie?

Pas du tout. C’est super. On a fait pas mal de festivals gratuits en France, dernièrement. On sait que, financièrement, c’est difficile pour le public et on ne peut pas les abandonner en pratiquant la sélection par l’argent. Dans ce genre d’événements, c’est lui qui décide s’il vient assister au concert ou pas.

Il y a quelques jours, vous vous êtes littéralement jeté à l’eau depuis la scène… Êtes-vous aussi imprévisible dans la vie ou c’est simplement l’adrénaline?

J’essaye de l’être un peu. Je pense être quelqu’un qui ne se prend pas au sérieux. J’ai beaucoup de collègues qui disent la même chose mais qui, en fait, sont tout le contraire. J’aime que les concerts soient une fête, je veux qu’il y ait cette part d’amusement. Je fais des petites blagues plus ou moins fines entre les chansons. Ce genre de choses.

Vous n’avez pas votre langue en poche lorsqu’il s’agit de tacler le milieu. Récemment, vous vous en êtes pris aux Victoires de la musique. Les récompenses, ce n’est pas votre truc?

Ce n’est pas tant les récompenses qui me posent problème. C’est plutôt le petit milieu caricatural qu’il y a autour et ce cliché du parisianisme hautain. Il y a des gens là-dedans qui ne savent pas se contenter de prospérer, il faut qu’ils empêchent les autres d’exister. J’ai la chance de pouvoir exister médiatiquement donc je dis les choses. Je n’ai pas la mentalité d’un mouton.

Vous avez pourtant remporté plusieurs victoires. Vous ne cracheriez pas un peu dans la soupe, là?

(Rires) Je comprends qu’on puisse le penser. Mais ce que je dis sur les Victoires de la musique, dans le milieu, tout le monde le sait. Les petites listes noires de France Inter, le fait qu’il faille aller manger avec untel, sinon on est ignoré, etc. C’est avéré.

À Namur, durant les Fêtes de Wallonie, on remet le grognon d’or, un prix qui récompense une personnalité un tantinet râleuse. Ça pourrait vous aller, non?

(Rires) Je ne pense pas être râleur par nature. Mais je n’aime pas la langue de bois. Quand on n’est pas d’accord, il faut le dire. Il faut arrêter d’avoir peur du procès d’aigreur ou d’amertume qui va suivre.

Vous avez vécu un moment en Belgique, à St-Josse. Quel souvenir gardez-vous de ces années?

La Belgique a jalonné ma vie. J’en ai des souvenirs romantiques (NDLR: il y a rencontré celle qui est devenue sa femme) et aussi artistiques. J’y ai tourné mon premier court-métrage. Le premier film dans lequel j’ai joué a été tourné là-bas. J’y ai aussi enregistré deux albums. Les Belges font vraiment partie de ma vie.

Pourtant, ils adorent détester les Français, et vice-versa. Quand un artiste français est de passage chez nous, il évoque toujours la chaleur du public belge. C’est une réalité ou de la flagornerie?

C’est une réalité… mais pas uniquement. En fait, il n’y a pas tant de différences que ça entre un Bruxellois et un Parisien. Ils ont beaucoup de points communs, y compris les mauvais côtés. Je connais des Bruxellois qui sont tout aussi hautains et snobs que les Parisiens. Mais quand on quitte la ville, on rencontre des gens plus accessibles; c’est vrai en France aussi.

Vu votre passé chez nous, on imagine que vous connaissez un peu Namur?

Oui, j’y suis venu souvent. Pour la musique essentiellement mais aussi en tant que comédien. J’ai notamment joué au théâtre. Dernièrement, j’y suis revenu pour tourner une web série qui s‘appelle Smartphone (NDLR: du Namurois Philippe Bourgueuil). J’ai pu rester quelques jours et c’est chouette parce que j’adore l’histoire et les vieilles pierres. Namur a aussi cette dimension historique que j’aime dans une ville.

