Fêtes de Wallonie à Namur: du péket pour tous les gouts (vidéo)

La majorité des stands se font livrer leur pèkèt via leur brasseur, qui leur fournit une liste s’allongeant tous les ans. "On a le choix entre une vingtaine de références, des grands classiques aux goûts plus improbables comme cannabis ou cactus. De notre côté, on choisit ceux qui plaisent le plus comme le couilles de singe", explique Loïc derrière son stand place Chanoine Descamps.

De nombreux autres cafetiers ont commandé la grande nouveauté de cette année, le pèkèt cola. "C’est le même goût que les bonbons, ça plaira aux enfants de 8-10 ans", ironise Santos de la rue de la Halle.

Des créations artisanales pour se démarquer

Sur d’autres stands, pas de pèkèts classiques disposés en lignes. Soit parce qu’ils n’ont pas encore été livrés, comme chez Simon sur la place Marché aux légumes, qui a fait chauffer le téléphone de son brasseur tout l’après-midi. Soit parce qu’ils ont opté pour des recettes originales de pèkèt ou de liqueur.

C’est le cas du stand tenu par Charlie dans la rue des Brasseurs, où les fêtards pourront déguster un limoncello artisanal ou une liqueur de fleurs locales.

Sur la place Saint-Aubain, un restaurateur a décidé de proposer ses pèkèts faits maison. Si les goûts à la carte sont classiques, "il s’agit de recettes originales. On a déjà utilisé l’orange sanguine et la violette en gelée dans nos burgers. Nos autres pékets sont inédits".

De l’avis général, les vendeurs de pèkèts espèrent rattraper les deux dernières années. Il y en aura pour tous les goûts et "les stocks sont pleins, bonnes fêtes de Wallonie à tous!"