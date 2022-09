Des budgets reportés

Désormais, les conseils de fabrique devront faire le point sur le nombre de messes et la fréquentation de celles-ci. Cela n’échappe à personne: il y a de moins en moins de fidèles et de célébrants. Or, le budget communal sera plus difficile en 2023 qu’en 2022.

Des pistes d’économies? Les lieux de culte, sauf à Mesnil-Église, appartiennent jusqu’à présent à la Commune. Il faut réfléchir à leur avenir, en concertation avec le diocèse Namur-Luxembourg.