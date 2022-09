Comment protéger Maredret d’inondations futures?

Pour éviter ce genre de scénario catastrophe, la Commune décide de faire appel à la cellule Giser, service du SPW, compétente dans la prévention des risques d’inondation par ruissèlement. La cellule pointe trois recommandations: une consultation avec les agriculteurs pour discuter de leurs pratiques agricoles, l’étude des zones d’habitats et le transfert d’amont en aval des eaux de pluie.

Sur ce dernier point, un bureau d’étude pour la création d’un bassin d’orage est mandaté. Celui-ci est venu ce mardi présenter son plan de travail aux riverains.

La parcelle 70B, sur laquelle sera aménagé le bassin d’orage, appartient désormais à la Commune. Pour le moment, un aqueduc rejoignant le réseau d’égouttage existe mais il n’est pas suffisant pour faire face aux épisodes orageux. Le bassin d’orage, d’une hauteur de 2m60, barrera la route aux trombes d’eau et pourra accueillir un volume maximum de 1838m3qui sera évacué naturellement, petit à petit. Coût de l’aménagement: 120 000€, subsidié en partie par la Région. Si tout va bien, le bassin devrait voir le jour vers le mois de mai, "avant les grosses périodes d’orage", explique Damien Dubois, du bureau d’étude.

Et autour?

"Est-ce qu’on a étudié des possibilités plus durables au-delà des 25 ha du terrain?", demande un riverain. "On n’avait pas ce problème-là il y a 30 ans quand les terres agricoles étaient plus parsemées", confirme une autre riveraine. Le problème, c’est que les prairies alentour seront prochainement mises en vente, bloquant, pour le moment toute possibilité de négociation avec la Commune pour la plantation éventuelle de haies ou une mise en jachère. "C’est déjà bien que l’ancien propriétaire ait planté des prairies permanentes", se rassure Luc Piette.

D’autres rues concernées

En 2021, d’autres lieux anhétois furent concernés par les inondations "mais on les prend au fur et à mesure", commente le bourgmestre. La rue de Falaën à Sosoye et la rue des Campagnes à Hun sont à l’étude pour l’instant. "Le dossier est à la Région pour savoir si on peut l’ajouter aux plans d’investissements communaux". D’autres bassins d’orage pourraient voir le jour à Bioul, notamment dans la rue du Chérimont et la rue Alex Daoust.