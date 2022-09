«Une première en Belgique»

"C’est à notre connaissance la première fois qu’une telle course aura lieu en Belgique. Les inscriptions sont ouvertes à tous, il suffit d’avoir une voiturette et un casque. Ce sera l’occasion de bien rigoler et d’étoffer encore un peu plus en sensations fortes le programme de notre week-end", explique Fabrice Neulens, président de l’association.

Car les Belgians Jeeper’s days, trois jours dédiés uniquement aux véhicules de la marque Jeep, s’annoncent chargés pour les quelque 180 passionnés déjà inscrits. "Les pilotes pourront rouler librement et de nuit dans le domaine. Nous proposerons différents défis comme des courses ou des épreuves techniques de franchissement mais aussi des animations en dehors des voitures", raconte l’organisateur.

Les éventuels curieux pourront entrer librement en journée ces 15, 16 et 17 septembre prochains, pour venir observer une septantaine de tout-terrain sur leur terrain de jeu de prédilection

Plus d’informations sur event4x4offroadbelgium.com.