À tout seigneur tout honneur: les époux Gérard-Bouchat, qui célèbrent leurs noces de palissandre. Ils se sont mariés le 30 novembre 1957 à Evrehailles. Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail à l’Epece, à Ciney. Ils ont deux enfants et trois petits-enfants. Marie-Louise est née le 20 janvier 1938, à Evrehailles et a commencé à travailler à l’âge de 16 ans. Jules a vu le jour à Hodister le 22 avril 1934. Il a été garçon de courses à l’Epece, puis livreur aux moulins de Beez, a travaillé à la pisciculture d’Annevoie jusqu’à la fermeture du site, pour terminer comme chauffeur d’autobus à Ermeton-sur-Biert pendant une vingtaine d’années.

Le 28 avril 1962, il y a donc 60 ans, Jean-Marie Goossens, né le 27 décembre 1936 à Genval, épousait à Bruxelles Godelive Van der Poorten, née le 3 mai 1942, à Gand. Ils se sont rencontrés au bal des commerçants de La Hulpe, ont trois enfants, neuf petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Godelive a commencé sa carrière comme enseignante, avant d’ouvrir un magasin de décoration. Elle a fait partie de mouvements de jeunesse. Son mari a été décorateur. Ils sont tous deux bénévoles à la clinique universitaire de Mont-Godinne.

Les trois autres couples fêtent leurs noces d’or. Ils se sont mariés en 1972.

C’est à la ferme blanche à Malonne que Christiane Renglet a rencontré Michel Wuyame. Ils se sont mariés civilement le 13 mars et religieusement le 25. Ils ont une fille et un petit-fils. Christiane, née le 2 mai 1949 à Namur, a été éducatrice à l’école de plein air de la citadelle et à l’internat de la Providence à Champion. Elle s’est épanouie au sein du patro. Michel a vu le jour le 16 novembre 1942 à Jemeppe-sur-Sambre. Il a travaillé à ce qui était à l’époque le Crédit Lyonnais.

Les époux Faque-Villance se sont mariés civilement le 29 juillet à Woluwe-Saint-Pierre et près d’un mois plus tard religieusement. Ils ont une fille et deux petits-fils. Marie Jane est née le 1er mai 1946, à Menin. Elle a débuté sa carrière dans le privé avant de rejoindre le service du personnel de la ville de Namur. Christian est né le 29 août 1946 à Trazegnies. Il a débuté au ministère de l’Intérieur avant de rejoindre la protection civile, à Namur. Tous deux font partie des Amis de la citadelle et ils se sont tous deux épanouis dans les mouvements de jeunesse.

Enfin, Jean Smetz est né le 6 novembre 1948, à Andenne. Il a été cadre au patro, moniteur aux mutualités chrétiennes, a joué au football à Andenne et a exercé le métier de kinésithérapeute. Françoise Smal est née le 16 avril 1950 à Schaerbeek. Elle a été éducatrice à l’IMP plein air de la citadelle. Ils se sont mariés le 9 septembre à Seilles. Ils ont deux filles et quatre petites-filles.