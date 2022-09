Namur: les échasseurs servis sur un plateau (vidéo)

Si les grands principes du Stratego et du jeu d’échecs ont guidé la confection de ce jeu de stratégie à l’effigie des échasseurs, Michel Goffinet a néanmoins "essayé d’être le plus proche de la réalité des joutes". D’abord, le placement des pièces est important car le joueur pourra les associer pour attaquer, s’il obtient un drapeau sur le dé aux symboles. "Deux ou trois échasseurs plus faibles peuvent alors éliminer un des meilleurs adversaires", observe Patrick Dessambre.

Autre règle importante: un personnage n’est pas tout de suite éliminé lorsqu’il perd un duel, il perd d’abord une échasse. "Les échasseurs perdent souvent une de leurs échasses durant la joute. Le joueur pourra la récupérer s’il obtient le symbole associé", ajoute le créateur. Enfin, on ne peut pas attaquer par-derrière, une règle de base lors des combats "réels".

Allier jeu, pédagogie et patrimoine

"Cette ressemblance avec les vrais combats nourrit tout l’intérêt pédagogique que peut avoir le jeu de Michel et Philippe. Tant pour les échasseurs débutants que pour les spectateurs qui pourraient y découvrir les stratégies, mais aussi pour les jeunes auxquels on ferait découvrir les échasseurs et leur histoire par le jeu", relève Guy Stassin.

"Ce serait un outil pédagogique parfait à associer au livret sur les échasseurs que nous avons développé pour les écoles dans le cadre de notre entrée au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité", estime Patrick Dessambre.

En montant le dossier destiné à l’Unesco, les échasseurs se sont rendu compte que "les Namurois ont une multitude d’objets sur le groupe. Ça témoigne bien de l’attachement que les gens ont envers nous. On en est évidemment très heureux et honorés, ajoute-t-il. "

L’enthousiasme des deux échasseurs n’est pas dû au hasard quand on connaît le curriculum vitae du duo qui a façonné le "Stratego ". Michel Goffinet a été instituteur et directeur d’une école spécialisée à Malonne, ce qui l’a mené à créer des jeux pédagogiques toute sa carrière. Quant à Philippe Tulpinck, il a toujours été passionné par le travail du bois et a notamment recréé une ludothèque de ses mains lorsqu’il travaillait comme psychologue à l’IMP de Suarlée.

Un succès limité… mais plus pour longtemps?

Le jeu est le fruit de l’imagination de Michel qui, un jour de 1991, arriva chez Philippe avec un premier concept de jeu où des pinces à linge représentaient les échasseurs. 250 heures de travail plus tard, les deux compères et leurs épouses achevèrent d’apposer une quatrième couche de peinture sur les personnages munis d’une échasse amovible.

Leurs compétences et leur passion menèrent ensuite leur jeu en bois de bouleau à remporter un prix provincial. Avec la récompense, ils s’inscrivirent au Toy Awards au cours duquel ils furent à nouveau primés.

Les créateurs furent alors très proches de commercialiser leur ouvrage: l’entreprise Jumbo frappa à leur porte mais désirait produire le jeu dans des matières moins nobles que le bois; et les contacts avec Haba ne donnèrent rien non plus, le public-cible de la firme n’étant pas adéquat.

Depuis lors, Michel Goffinet et Philippe Tulpinck n’ont plus entrepris de démarches dans cette optique, même si l’idée ne les a jamais quittés. "Nous aimerions juste pouvoir faire en profiter tous les Namurois. Commercialiser le jeu serait notre petite contribution à la pérennisation auprès de l’Unesco et à l’assise des échasseurs au niveau patrimonial, avance Michel Goffinet. Les moyens ne sont plus les mêmes qu’il y a 30 ans, j’espère encore trouver des personnes que cela intéressera." L’appel est donc lancé.

Quelques règles

Chaque échasseur a une puissance allant de un à neuf, et le joueur décide où il place chacun de ses jouteurs en début de partie. Le but est simple et conforme à la réalité: il faut éliminer tous les combattants de l’équipe adverse pour obtenir la victoire.

Pour ce faire, les joueurs lancent trois dés à chaque tour. Les deux premiers permettent chacun de déplacer un personnage d’une, deux ou trois cases (en suivant le mouvement du cavalier aux échecs), Chaque pas pouvant se faire horizontalement ou verticalement. Le troisième dé est quant à lui orné de différents symboles qui permettent des actions spéciales. Le joueur est obligé d’attaquer une pièce adverse dans le cas où un tambour est obtenu.