Godinne: un car-jacking de 2013 désormais prescrit

Forcé à les conduire jusque-là?

Le prévenu entendu ce mercredi au tribunal correctionnel de Dinant, né en 1969, reconnaît avoir participé à ce vol dans la mesure où il aurait véhiculé les agresseurs depuis Liège jusque dans la région dinantaise pour simplement les déposer. "Selon lui, il aurait été forcé à les conduire jusque-là", expose la substitute du procureur du Roi. Nul ne sait s’il est reparti seul ou accompagné des agresseurs ce jour-là.

La substitute regrette le délai extrêmement tardif dans le traitement du dossier qui donne lieu à la prescription. "Ce dossier arrive devant vous en bout de course. Neuf ans après les faits, je ne peux que demander une déclaration de culpabilité à l’égard de chacun des protagonistes", souligne-t-elle, ajoutant que la prise en charge plus rapide du dossier aurait permis une peine plus conséquente.

L’avocat du prévenu plaide également en ce sens. Il ajoute: « Si on examine les faits, il n’est pas de la partie lors du repérage effectué la veille des faits ». Il sollicite également sa non-participation à une association de malfaiteurs puisque son aide fut ponctuelle et limitée, qu’il n’a pas agi consciemment et semble plutôt avoir été piégé. Le prévenu est au travail depuis plusieurs années dans la même société et est père de trois enfants. « C’est un fait qui date, je me suis éloigné de ces gens-là et j’ai changé », témoigne-t-il. Le jugement sera prononcé le 26 octobre prochain.