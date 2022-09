Projet de 235 logements au Manoir de Là-bas à Aische-en-Refail: la ministre Tellier émet des réserves

Pour le groupe Écolo, il s’agit d’un projet immobilier beaucoup trop énorme qui est en totale contradiction avec le schéma de développement communal, ainsi qu’avec plusieurs politiques régionales, en particulier en termes d’aménagement du territoire, de mobilité et de biodiversité. "Ajouter 235 logements dans un village qui en comporte 549 aujourd’hui représente une augmentation de 48% de la population", relève Écolo.

Par la voix de ses conseillers, Écolo Éghezée avait déjà eu l’occasion de s’opposer à ce projet tel qu’il est proposé actuellement.

Les riverains se sont également mobilisés et ont récolté l’avis des habitants qui, à la majorité des répondants, ont manifesté de fortes réserves. Ceux-ci refusent que ce grand espace de nature soit bétonné et estiment que le site n’est pas suffisamment desservi par les transports en commun, ce qui va renforcer l’usage de la voiture.

Loin d’être avalisé

Il y a un an, lors du conseil communal du 31 septembre 2021, Écolo s’était déjà opposé à la proposition de modification des plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) visant à permettre la création d’une nouvelle station d’épuration à Aische-en-Refail pour doubler l’actuelle capacité épuratoire en l’augmentant de 1000 équivalents habitants. Pour Écolo, il était difficile de ne pas établir un lien entre cette demande et le projet immobilier.

"Le projet est pourtant loin d’être avalisé, alors que la majorité communale semble agir comme si elle le considérait comme un fait acquis, estime Écolo Éghezée. Cette attitude ne manque pas d’interpeller, en termes de respect du droit et des procédures démocratiques applicables en l’espèce. Elle conduit aussi à solliciter un investissement important et potentiellement inutile en matière d’épuration, à charge de la collectivité."

Écolo a donc récemment interpellé la ministre wallonne de l’environnement, Céline Tellier (Écolo), par la voix de son député Stéphane Hazée qui lui a demandé de préciser la position du gouvernement wallon à l’égard de cette demande de la commune d’Éghezée.

Celle-ci confirme qu’elle a bien été informée de cette demande de modification des PASH mais que le site proposé est en zone de loisirs et que cette demande est motivée uniquement sur base d’un projet immobilier qui ne bénéficie actuellement d’aucune autorisation et n’est pas conforme au schéma de développement communal. Le passage en collectif nécessiterait des investissements importants (doublement de la capacité de la station d’épuration), pour un projet non encore autorisé.

Investiguer sur les solutions

Pour la ministre, la demande de modification semble prématurée. Vu les résultats de l’enquête publique et malgré les avis favorables de la Commune, du Service public de Wallonie (SPW) et de la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) sur cette demande, celle-ci n’a pas été reprise dans les dernières modifications des PASH entérinées par l’arrêté du gouvernement wallon du 28 avril 2022. "La gestion des eaux usées doit se réfléchir en amont et indépendamment de tels projets", considère la ministre, qui va donc investiguer via la SPGE et l’Intercommunale namuroise de services publics (INASEP) sur les solutions d’assainissement à mettre en œuvre dans cette zone. La concrétisation de la station d’épuration d’Aische-en-Refail ne pourra toutefois pas être initiée avant l’issue de cette analyse.

Pour Écolo, il est fondamental de revoir ce projet immobilier afin de s’assurer du bon respect du schéma de développement communal et de l’avis des habitants pour faire en sorte qu’il ne soit pas générateur de nuisances envers le voisinage et l’environnement. "Inutile d’aller trop vite en besogne", concluent les Verts.