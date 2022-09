Le Festival Alimenterre ce mardi au Caméo

À 20h, sera projeté le documentaire White Cube réalisé par un artiste néerlandais, Renzo Martins. Il y suit des travailleurs d’une plantation de cacao en République démocratique du Congo, qui réalisent des sculptures en argile, qui sont ensuite scannées en 3D puis reproduites en chocolat et exposées à New York. Les gains permettent aux artistes congolais de racheter les terres de la plantation. Le film sera suivi d’échanges autour de la question "Terres agricoles et productions des pays du Sud: autonomie ou néo-colonialisme?". Trois intervenants seront présents: Laura Ganza (activiste, afro-féministe), Manuel Eggen (chargé de recherche et de plaidoyer FIAN Belgium) et Romain Gelin (chercheur et formateur au Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative).