Six arrestations dans une enquête sur un trafic de cocaïne à Namur

La police de Namur a réalisé un joli coup de filet suite à des investigations de son Service Enquête et Recherche dans le cadre d’un trafic de cocaïne. Jeudi dernier, une opération mobilisant plusieurs de ses services (intervention, circulation, proximité, information,..) et des renforts d’autres zones (Mons et Châtelet) et du Fédéral, a donné lieu à quatre perquisitions simultanées sur le territoire namurois. Lors de celles-ci, 70.000€ d’argent en liquide et environ 550 grammes de cocaïne ont été saisis. Six personnes ont été interpellées et ensuite placées sous mandat d’arrêt. "À ce stade de l’enquête, indiquent le parquet et la police dans un communiqué, de nombreux clients ont déjà été recensés et les éléments d’information recueillis démontrent que le trafic quotidien auprès de clients réguliers à Namur était conséquent. Les suites d’enquête devront déterminer l’ampleur exacte du trafic ainsi que ses ramifications."i