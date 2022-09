Namur: l’hymne des Échasseurs, en version techno (vidéo)

Cet hymne officiel est composé de quatre refrains et de trois couplets présentant les Échasseurs. Il se caractérise par un compromis entre un style folklorique et épique, pouvant ainsi refléter le costume traditionnel des Échasseurs et leurs célèbres joutes. "La mélodie se retient facilement et est plutôt agréable à chanter, relève Bénédicte Dujardin. L’idée en 2018 était de diffuser l’hymne vers le plus grand nombre par l’intermédiaire des écoles de Namur, via les projets Wallophonie. Mais nous avons été freinés par la crise sanitaire. Ajoutons qu’en 2020, les Fêtes de Wallonie avaient été tout bonnement annulées et en 2021, elles s’étaient déroulées en modèle réduit si l’on peut dire. Cette année, c’était donc l’occasion de relancer le projet."

En outre, depuis le 16 décembre dernier, les joutes sur échasses de Namur sont inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette belle reconnaissance est intervenue cinq ans après le dépôt de candidature auprès de l’Unesco et une pétition de soutien qui avait recueilli pas moins de 26 000 signatures.

Projet participatif

Pour célébrer dignement cette reconnaissance, une nouvelle version de l’hymne a été imaginée pour être chantée et dansée devant un public. Elle débute par la version officielle à laquelle s’ajoutent des rythmes techno et des slogans parlés qui n’existaient pas auparavant afin d’encourager les deux célèbres équipes qui participent aux joutes, les Mélans et les Avresses. Ce qui aboutit à une chorégraphie dynamique et des mouvements cadencés avec des bâtons qui feront danser le public ce dimanche 18 septembre dans le cadre des Fêtes de Wallonie.

Quelque 80 jeunes prendront part au spectacle sur la place Saint-Aubain. "Il y a environ 40 chanteurs des Jolies Notes, soit des enfants entre 6 et 13 ans, auxquels s’adjoignent une quarantaine de danseurs de l’ASBL Dance Corner, un peu plus âgés, qui interviendront pour la chorégraphieréalisée pour l’occasion par les danseurs et chorégraphes belges Laurent Reunbrouck et Jérémy Lepine".

Les enfants et leurs professeurs ont travaillé pendant près d’un an pour mener à bien la version qui sera présentée en ouverture du combat sur le coup de 16h30. "On a testé différentes choses et la techno est ce qui correspondait le mieux, ajoute Bénédicte Dujardin. Notre équipe est composée de musiciens professionnels. L’objectif était de donner vie à un projet participatif où tout le monde trouve sa place. Rien n’était figé, tout s’est construit collectivement petit à petit."

Après une ultime répétition qui aura lieu samedi, les enfants seront fin prêts pour dévoiler au grand public cette nouvelle version inédite. "Ils sont très impatients et contents de participer à la vie culturelle et folklorique namuroise. Pas de pression, le but est de prendre du plaisir et de s’amuser avant tout!", conclut la directrice.