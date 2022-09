Jean-Luc Pierret expose chez lui, à Falmagne, du 16 au 18 septembre

Le week-end prochain, les 16,17 et 18 septembre, le peintre Jean-Luc Pierret invite à venir découvrir, ses œuvres chez lui, rue du Baty, à Falmagne, entre 14h et 20h. L’artiste impressionniste mosan expose dans son nouveau logis qu’il a baptisé la Maison de fin d’été. On y trouvera des paysages connus, de la Meuse, de France en Belgique, Dinan, la bretonne et des instantanés de villages de la région.