Fêtes de Wallonie à Namur: colleur d’affiches le jour, Loulou Players la nuit

Jérôme, lorsqu’on voit votre été, vous avez fait de belles dates, notamment au Brésil...

En fait, je joue principalement en Amérique du Sud. Je réside la moitié de l’année au Brésil où je reste surtout sur une île près de Florianópolis (sud de São Paulo). C’est le paradis du kitesurf. Mon idée, c’est d’être là-bas en été, lorsque c’est l’hiver ici. Je suis rentré en mai et je suis ici jusqu’en novembre. Exceptionnellement, j’ai fait un petit aller-retour en juillet pour une date exclusive. Je tourne aussi régulièrement en Argentine.

Comment tout cela a commencé pour vous?

J’ai commencé il y a 20 ans. Je tournais partout dans la région et à Bruxelles. Petit à petit, le projet a grossi. Mes premières productions musicales sont arrivées et j’ai commencé à tourner en Europe. Le déclic, ça a été le morceau Hum Hum, il y a 8 ans. Il a été numéro 1 sur les plates-formes de DJ. Grâce à mon pote Kolombo, qui est aussi DJ et producteur (il a créé les Loulou Players à la base avec lui, aujourd’hui Jérôme gère le projet seul), j’ai commencé à jouer au Brésil où il tournait déjà. J’ai été placé dans quelques beaux événements, j’ai fait des dates de plus en plus grosses. Un lieu clef, ça a été le club Warung, pas loin de l’endroit où j’habite au Brésil. Un club légendaire qui accueille près de 4000 personnes.

Pas évident de faire sa place dans un pays comme le Brésil?

Le Brésil est un pays assez patriote. Ce qui aide leurs artistes locaux à exploser. On est malgré tout quelques DJ internationaux à tourner. J’ai eu un peu de bol, notamment grâce à Kolombo qui a amené un son au Brésil dont les gens sont devenus dingues. Il a inspiré des producteurs. Il est considéré comme un mentor là-bas. Il se balade en rue, les voitures s’arrêtent. Il habitait Namur. Aujourd’hui, il réside au Brésil.

En fait, vous êtes tous les deux plus connus là-bas qu’ici...

On dit toujours que nul n’est prophète en son pays (rires).

Vous avez d’autres activités à côtéde la musique?

Je colle des affiches (rires). J’ai lancé une boîte d’affichage culturel en province de Namur lorsque j’ai commencé à organiser des soirées. Il fallait bien que j’en fasse la publicité (rires). Au fur et à mesure, des clubs m’ont sollicité. Aujourd’hui, j’affiche pour le Delta, des centres culturels. Je sillonne la province. Là, je viens d’être embauché par l’AViQ. La prochaine campagne sur la vaccination risque de faire parler…

L’affichage a toujours la cote?

À un moment donné, ça s’est fort calmé avec les réseaux sociaux. J’ai pensé que ça allait s’arrêter. Mais les annonceurs trouvent toujours ça important. Personnellement, je pars du principe qu’il faut une présence partout. C’est un type de marketing qui a encore de l’avenir. Les flyers, par contre, j’y crois moins.

Colleur d’affiches, c’est original à côté de votre vie la nuit...

J’admets que le choc entre les deux activités est un peu particulier. Ma maman se moque toujours de moi (rires). J’aime le contact commerçant. Hier, je suis allé afficher et tantôt, je remettrai une offre de prix. On doit souvent passer par les marchés publics. À côté, j’ai aussi mon label de musique, LouLou records, qui prend du temps.

Vous produisez des artistes?

Je produis à 95 pourcents des artistes brésiliens. J’ai des sorties tous les 15 jours.

Vous restez attaché à Namur?

Avec Namur, c’est parfois « Je t’aime, moi non plus »car tout ce qui est events c’est compliqué. On manque de salles. J’avais le projet Music please, mais il est en suspens. Il faut trouver un lieu qui correspond. C’est vraiment galère.