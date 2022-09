Sa nouvelle exposition, Au-delà, ne déroge pas à la règle en s’installant dans le cimetière de Namur.

Avec ses allures de parc, celui-ci est du style typique des nécropoles urbaines créées au milieu du XIXsiècle. Il invite à la promenade, offrant sérénité à ses visiteurs et à ses résidents.

C’est de ce constat qu’est partie l’idée d’y installer une exposition, constituée d’œuvres sur le thème de la mort et du processus du deuil.

"Bien qu’insolite, le cimetière est une forme de musée. C’est un endroit propice au recueillement et à la réflexion, les visiteurs y trouvent le calme et un espace hors du temps, explique Guy Malevez, commissaire de l’événement pour Lieux communs.

Cette première dans un cimetière pour Lieux communs, et la plupart des artistes exposés, semble être une évidence, d’autant plus que l’association a pour habitude de lier l’art contemporain avec l’histoire et le patrimoine.

Avec ses mausolées âgés de plus de 150 ans et ses tombes militaires, "c’est un lieu hautement patrimonial que nous voulons faire découvrir avec un autre regard".

Souvenir et repos éternel

L’héritage du passé et le souvenir sont au centre de la démarche des neuf artistes conviés, y trouvant un point de départ inspirant pour faire entamer aux visiteurs une vraie réflexion sur la thématique. "Les œuvres proposées ont été créées spécifiquement pour l’occasion, commente Guy Malevez. Elles sont de natures variées, allant de la photographie à la sculpture, et présentent des facettes différentes du décès, laissant des libertés d’interprétation aux visiteurs."

Passages et lien intergénérationnels, métamorphose, épitaphes et processus de deuil, les œuvres revêtent plusieurs dimensions. Si les aspects spirituel et philosophique de la visite sont indéniables, Au-delà a également une facette plus "terrestre". Les installations peuvent ainsi rappeler stèles funéraires, ex-votos ou éléments de souvenir posés sur les tombes.

Entrée libre et gratuite du 10 septembre au 11 novembre. Un feuillet comprenant un plan du site et des explications sur les œuvres est disponible à l’entrée. L’horaire de visite correspond aux heures d’ouverture (de 10h à 18h, jusqu’à 17h en novembre) du cimetière de Namur situé Chaussée de Waterloo 438 à 5002 Namur.

Plus d’infos sur http://www.lieux-communs.org