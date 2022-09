CHRONIQUE WALLONNE CHÎJES ÈT PASQUÉYES

R’vazî èt spot

Ostant rîre qui braîre, li chinéye èst pus bèle.

Tûzadje

On lîjeû m’a avoyî on' ârtike qu’il a r’trové dins sès vîs papîs. Il a stî scrît (l’ârtike, nin l' lîjeû) pa on gazètî d' Vers l’Avenir, come on lomeut li gazète di ç' timps-là. Dj’a d’vu r’côper one miète didins (todi l’ârtike èt nin l' lîjeû) pace qu’i-gn-a nin dèl place assez su l' gazète po l' mète tot-ètîr. Mins ça n' candje rin à l’istwêre.

"S’apinse li Cwarneû

Ci n’èst nin d’né à tot l' monde do p’lu lachi l' mot qu’i faut au bon momint. On n’èst nin tortos dès Cambronne ou bin dès Sacha Guitry!

Portant, i n' faut nin aler si lon po fé tron.ner d' rîre tot on-autobus'. Ç’asteûve au momint dès canicules. On satcheûve tortos après l’ombrîye. On suweûve. On paumeûve. Chake sayeûve do-z-assatchi li miète d’aîr qui passeûve.

Et pwis, il a intré, l' Franz, si tchapia su l’orèye.

I r’ligne, mès djins!

Tot l' monde s’a pèté à rîre. Gn-a yeû wêre qui n’ont nin faît chonance di comprinde. Minme on mot d' vraî walon!

Tot d’on côp, il a choné qu’i coureûve pus d’aîr, on n’a pus yeû si tchôd: i r’ligneûve. Come qwè, come on dit co bin: on rin faît brâmint!

Nos-èstins tortos DISMONTES èt su on rin d' timps, vo-nos-la R’MONTES, tin!

Sacré Franz, va!"

Gn-a on djeu d' mots avou l' nom do scrîjeû, Franz Demonté.

Lès djeus da matante Cédonîye

Saurîz bin dîre çu qui manque dins lès spots véci pad’zo?

I n’a co ploû tot ç' qui d’veut ploûre.

Quand on vint d’au lon, lès vatches ont todi.

On faît todi l' pus laîd qu’il èst.

Rèsponses: Nin – dès gros pés – leup.