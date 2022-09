73 logements à Salzinnes: les riverains ne désamorcent pas

Plantée dans son jardin, Annick Doneux énumère les griefs. "On parle d’un recul de 11 m par rapport aux habitations. Mais c’est au bout de nos jardins." Et la Salzinnoise de pointer du doigt un sapin dont la hauteur avoisine les 18 mètres. "À quelques mètres près, cela sera la hauteur des nouveaux bâtiments, qui ne respectent pas les gabarits du quartier. On est à du rez + 1. Besix veut faire du rez + 3, rez + 4 de ce côté-ci.Cela va manger le ciel, occulter la luminosité. Mais ils s’en fichent. Ils visent la rentabilité et puis quand c’est vendu, ils s’en vont. Et la Ville laisse faire", déplore-t-elle.

Depuis la fenêtre de sa chambre, au premier étage d’une maison de la rue Lecocq, Marcel Crommar dresse le même constat. "Quand je me lève le matin, j’aime profiter de cette vue. On n’a pas l’impression d’être en ville. Quand j’ai acheté il y a 25 ans, c’est pour ça. Pas pour avoir un blockhaus en face de chez moi, dit-il. Demain, on va perdre notre intimité. Franchement, on sera à la vue de tous avec ces bâtiments. Un sniper s’y plairait."

Et Marcel Crommar de mettre en lumière l’impact de ce nouveau voisinage sur la valeur de son bien. "J’ai pris contact avec des connaissances dans l’immobilier. Ma maison va être dévaluée de 20 à 25%. Ils n’ont qu’à m’exproprier."

Plus de voitures dans un quartier déjà saturé

Le trafic automobile et le stationnement, éternels problèmes du faubourg namurois, inquiètent particulièrement nos interlocuteurs. Si un parking souterrain est prévu pour les habitants du futur lotissement, il ne satisfait pas le voisinage direct, excédé à l’idée de voir le flux des voitures encore augmenter. "Cela va empirer les choses alors qu’on est déjà à saturation, indique Marcel Crommar. Mais à les entendre, il y a toujours de la place quand on veut se garer. Ils ont soi-disant effectué des relevés… durant le Covid, quand il n’y avait pas les écoles, etc."

Sa voisine de la rue Eugène Thibaut craint que la qualité de l’air ne se détériore avec la hausse attendue des véhicules. "En plus, ils envisagent de couper les arbres qui se trouvent sur le site. On va se débarrasser de quelque chose qui a naturellement des vertus d’assainissement. Même s’ils prévoient de replanter, ça ne sera pas la même chose", insiste Annick Doneux.

L’espoir de voir le promoteur Besix réduire un peu plus la voilure du projet subsiste. Pour rappel, ce dernier a déjà revu sa copie, passant de 76 à 73 logements, après avoir essuyé un refus du fonctionnaire délégué. Une réunion de concertation s’est tenue jeudi soir entre les parties concernées. Le fruit de ces échanges n’a pas permis d’apaiser les craintes des Salzinnois rencontrés. "Nous sommes écoutés mais pas entendus", conclut Annick Doneux.