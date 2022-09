Vresse-sur-Semois: Henri Brasseur, commerçant depuis 1969, reçoit la médaille de Chevalier de l’Ordre de Léopold II

Aujourd’hui âgé de 81 ans, Henri Brasseur a, dès son plus jeune âge, voulu avoir sa propre affaire et devenir indépendant. Quand il a rencontré l’oncle Smolders à Purnode, celui-ci lui a proposé de reprendre un commerce affilié à la famille Hubert Montulet à Alle et il a réagi positivement. Henri Brasseur a donc repris le commerce de Monsieur Lion en mars 1969. À cette époque, le commerce ne faisait que quelque 30 à 40 m². On y servait les gens au comptoir. Le village comptait une petite dizaine de magasins d’alimentation générale et on y vendait les tomates par 100 caisses, les pêches par cageots entiers, les choux-fleurs à 7 francs. La concurrence était saine entre les commerçants.

Au fil des années, le commerce évoluera et il faudra s’adapter. L’enseigne évoluera également puisque l’on passera d’un UMA, à un CARAT et finalement un SPAR mais jamais la Maison H. Brasseur ne perdra son identité. Indépendant jusqu’au bout des ongles, pourrait-on dire. Petit à petit, Henri se spécialisera dans les produits de bouche, le gibier et la gastronomie. "Ses produits ardennais sont vendus dans les meilleurs restaurants de la région et jusqu’à Knokke" tient à préciser son fils Jean-Marc.

Le bâtiment en tant que tel subira quelques agrandissements notamment en 1986, 1996 et 2010 ainsi qu’une rénovation complète il y a trois ans.

Au service de la clientèle

Henri Brasseur est un personnage. Il a vu le jour le 21 mars 1941 à Awagne (Dinant). En 1960, il a participé, pendant 3 mois, au sauvetage des Belges à Léopoldville, Jadotville et Elizabethville en tant que milicien au 12ede Ligne lors de son service militaire. Dès son retour au pays, c’est à Liège et Charleroi qu’il a protégé la paix civile lors de la loi unique en 1961.

Malgré son grand âge, il est toujours derrière son comptoir depuis 1969 et s’occupe encore des fruits et légumes et du frais. Malgré un caractère parfois fort, il a toujours le sourire et le petit mot gentil pour accueillir ses clients. Il lui arrive même parfois de couper une tranche de saucisson pour faire goûter le produit de qualité.

Henri a vu grandir ses enfants et petits-enfants dans le magasin qui faisait partie intégrante de leur vie. Son fils Olivier l’a rejoint très tôt dans le but de reprendre le flambeau et c’est lui qui, aujourd’hui, est à la tête de l’entreprise.