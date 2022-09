«Un hall travaux, oui, mais pas dans ces conditions et à n’importe quel prix!», prévient le PS gembloutois

Depuis des années, ce constat est connu et partagépar l’ensemble des forces politiques communales. En théorie, la solution est simple: regrouper les différentes implantations dans un bâtiment neuf, en un lieu stratégique. Néanmoins, le peu de propriétés foncières dont dispose la Ville a toujours constitué un obstacle de taille.

Dernièrement, le rachat du site des meubles Socquet et la volonté du promoteur RPGEM (Mitiska) d’y développer, notamment, surfaces commerciales et espaces de bureaux a ouvert de nouvelles perspectives. En effet, grâce aux charges d’urbanisme imposées au promoteur, Gembloux pourrait se rendre propriétaire d’une parcelle d’un hectare et demi à moindre coût, en déboursant 345000 €. Un montant bien éloigné de celui auquel elle est évaluée: 1 million d’euros.

Imprécisions

Ce mercredi soir, le conseil était appelé à marquer son accord de principe pour cet achat. Une décision impossible à prendre en l’état selon le PS et le MR. "Le nombre d’hypothèses émises pour arriver à cette proposition laisse pensif. Vous jouez à la fléchette avec les finances communales. C’est dangereux", glisse Alain Goda (MR).

"Un nouveau hall des travaux, oui et re-oui, mais pas dans ces conditions et à n’importe quel prix!", lance Marie-Paule Lengelé (PS). Selon la conseillère, le point souffre de trop d’imprécisions, principalement en ce qui concerne l’estimation de la parcelle rendue par un notaire. "Par quels éléments est-elle justifiée?", s’interroge la socialiste tout en pointant que le site se trouve en zone d’aléas d’inondations et qu’une pollution du sol n’est pas à exclure. Deux éléments de nature à influer sur le prix, mais aussi sur la facture finale du projet. Ils seraient nécessairement synonymes de surcoûts.

Manquements

Plus largement, c’est tout le projet du Quartier Enée que Marie-Paule Lengelé remet en question. Non sans une certaine logique: sans le projet de RPGEM, pas de charges d’urbanisme et donc pas de parcelle pour la Ville.

Les travaux d’aménagement du Quarter Enée ont débuté. Le promoteur a sollicité une modification du permis d’urbanisme. ©EdA-Vincent Lorent

Alors qu’une modification du permis initial accordé au promoteur est actuellement à l’étude, la socialiste s’est plongée dans le dossier. Elle pointe différents avis négatifs concernant la problématique des eaux de ruissellement et, surtout, "la perte de 4 hectares de friche naturelle" accueillant faune et flore. "Mais quel dossier mal géré, que d’imprécisions, d’estimations précaires, du laisser-faire par les promoteurs… on a l’impression que vous leur dites oui pour obtenir ce cadeau."

«Je démens toute négligence»

Face à cette charge, la majorité rappelle que la localisation est idéale, tout comme le fait de se priver d’une telle opportunité reviendrait à se priver pour longtemps encore. La bipartite Bailli-Écolo se veut rassurante: le dossier épluché par la socialiste ne concerne pas la zone du site Socquet que la Ville entend acquérir. "A priori, le montant de l’estimation ne peut être que maximal. Les modifications ne pourraient être que marginale vu que nous avons eu toutes les assurances. Je démens toute négligence. Nous avons pris le temps de faire le dossier", résume le bourgmestre Benoît Dispa (Bailli).

"Et laisser entendre qu’il y a un problème environnemental, c’est faux, poursuit Laurence Dooms (Écolo), échevine de l’Environnement et du Personnel. Tout le monde a conscience que ce site n’a pas vocation à rester désaffecté." Que ce soit pour la faune ou la flore, de nombreux experts ont été associés, tout est prévu, assure l’écologiste.

"Contente que vous ayez toutes les réponses à toutes les questions, car elles ne se trouvent pas dans le dossier", conclut une Marie-Paule Lengelé visiblement loin d’être convaincue. Le PS a voté négativement tandis que le MR et DéFI se sont abstenus.