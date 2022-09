Rififi à la Province: nouvelle offensive judiciaire

Christelle Van Aerschot, née en mai 1978, n’est pas tirée d’affaire pour autant. Car, si elle a obtenu sa mutation dans un autre département de la Province, en novembre 2013, elle a continué à se plaindre des agissements de la fonctionnaire sanctionnatrice. Et d’accuser celle-ci de multiplier les initiatives, notamment par le biais de correspondances auprès de ses nouveaux responsables, pour la déstabiliser et tenter d’obtenir son licenciement, malgré de nombreux rapports élogieux. "Elle a continué jusqu’au bout à me pourrir la vie!", avait déclaré la quadragénaire à propos de son ancienne supérieure.

Enfin, le 14 mars 2017, ce n’est pas une douche froide qui frappe Mme Van Aerschot mais une paroi de glace qui la congèle, alors qu’elle pensait être réconfortée. Le DRH (directeur général des ressources humaines) lui apprend en effet qu’une procédure de licenciement pour faute grave a été initiée. Elle a donc été suspendue de toutes ses fonctions, avec effet immédiat. Étonnamment, la Province a pris fait et cause pour Delphine Wattiez. La requérante a dû quitter son poste devant l’ensemble de ses collègues présents, soit une véritable humiliation à ses yeux, sur base d’une décision de licenciement qui était d’autant moins justifiée que la Province a fait demi-tour et qu’elle n’invoque plus de faute grave aujourd’hui.

Reste que la requérante est en congé de maladie depuis plus de 5 ans et qu’elle voudrait sortir de son trou, notamment pour les effets sur sa santé. Pour ce faire, elle a mandaté son avocat, MeEmmanuel De Wagter, pour assigner la province de Namur devant le tribunal du travail. Elle considère, en effet, que cette suspension avec effet immédiat et la fausse annonce d’un licenciement pour faute grave constituent un accident de travail et que celui-ci mérite réparation. En droit, MeDe Wagter invoque, notamment, un arrêt de la cour du travail de Liège qui indique qu’il en est ainsi "lorsque l’autorité est exercée de manière peu respectueuse, voire même humiliante, en sorte que le travailleur se sent amoindri, effondré par le caractère incompréhensible de la décision prise à son égard ou de l’ordre donné".

Selon la plaignante, les deux éléments constitutifs de l’accident du travail sont réunis puisqu’en plus de la fausse annonce, il y a une lésion, soit un état dépressif post-traumatique sévère, diagnostiqué par le cops médical. Cet état est toujours d’actualité et Mme Van Aerschot réclame en conséquence que sa rémunération, amaigrie par son congé de maladie depuis 2017, lui soit intégralement reversée. C’est une première demande. La principale revendication est que la justice lui reconnaisse un accident du travail, le 14 mars 2017, et l’indemnise en conséquence, après le rapport d’un expert qui devra être désigné et qui devra déterminer le montant du dommage.

Au-delà de toute considération sur ce conflit qui a éclaté en 2012, un élément particulièrement troublant nous interpelle: le dossier disciplinaire ouvert à charge de la quadragénaire a été nourri par des pièces du dossier pénal qui l’opposait à Delphine Wattiez alors que celui-ci était toujours dans les mains d’un juge d’instruction! À suivre.