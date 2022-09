Namur: une altercation entre un cycliste couché et un automobiliste se termine au tribunal

Les multiples caméras Go-Pro installées sur le vélo et sur le cycliste ont eu vite fait de saisir la scène. L’homme (né en 1972) doit répondre de coups et blessures volontaires et de destruction de biens (dont un masque). Le prévenu reconnait certains faits. "Je n’aurais pas dû sortir du véhicule mais il avait frappé mon véhicule et m’a insulté." Le coup de pied dans le vélo, c’est pour le coup dans l’aile arrière. Mais pas question de violence physique sur la personne. "On s’est juste tenu. Je me suis défendu."

Néanmoins, il y a des photos de lésions, à la lèvre, aux coudes. Et puis il y a un antécédent spécifique. "Six jours auparavant, le tribunal l’a condamné à 18 mois avec sursis probatoire pour entrave méchante à la circulation. C’est dire du peu de cas qu’il fait du tribunal, souligne MeDelhez, pour la partie civile.. De plus, il n’arrête pas de se victimiser". L’avocat réclame 2000 € de dommage moral et un peu plus de 6 € pour le masque arraché. Les caméras auraient livré des images violentes. "Il ne s’arrête de frapper que parce qu’il y a des témoins,"souligne Me Delhez, conseil du cycliste.

État de récidive

Pour le parquet, la substitute Barbara Marganne souligne le laps de temps excessivement court entre la condamnation et la nouvelle scène de violence. Vu l’état de récidive, elle requiert un an et 800 € d’amende.

Du côté de la défense, cette réaction de son client s’inscrit dans un contexte particulier. "Il était plongé dans une détresse psychologique intense, entre 2018 et 2021." Marqué par l’agression de son fils (attaqué à la machette, rue Rogier), il vit très difficilement le quotidien. Son médecin l’a mis sous antidépresseurs afin de mieux canaliser son stress. L’avocat pointe aussi du doigt le cycliste. "C’est le justicier au vélo couché, souligne l’a défense. Il traque les automobilistes et filme avec plusieurs caméras afin d’alimenter sa chaine YouTube."L’avocat subodore que le cycliste a d’ailleurs opéré parmi les images disponibles une sélection qui l’arrangeait. Il sollicite une mesure de faveur, soit une peine de probation autonome, à titre principal. Jugement le 7 octobre.