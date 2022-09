Le nouveau Cinex inauguré ce vendredi à Namur

L’heure sera à la fête, ce vendredi 9 septembre 2022, au cœur du Cinex! Dès 16h30, les riverains sont invités à assister à l’inauguration des nouveaux aménagements, finalisés un an et demi plus tôt, de cet espace communautaire. Au programme: un concert animé par la fanfare des Croqu' Noires, une courte pièce de théâtre ainsi qu’un discours commémoratif du bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés). Durant les festivités, il faut aussi souligner qu’une sculpture, réalisée par l’artiste namurois Guy Leclercq, sera aussi dévoilée en l’honneur de cette institution emblématique de la rue Saint-Nicolas.