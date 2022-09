les samedi 10 septembre de 10h00 à 18h00 et dimanche 11 septembre 2022 de 12h00 à 18h00 sur le thème "Spy autrefois".

Pour intéresser un public le plus large possible, cinq volets très différents font l’objet de l’étude.

C’est une histoire très mouvementée parce que douze années de palabres ont été nécessaires pour construire une ligne vicinale reliant Onoz à la gare de Namur. Une première inauguration a été organisée le 15 octobre 1893. Au départ, la ligne était "mixte"puisque la même motrice tirait des wagons réservés aux voyageurs et des wagons de marchandises. C’est en 1958 que les trams ont été remplacés par des bus.

Un parcours urbain "imaginé ", emprunté par un petit garçon de douze ans et son oncle vont parcourir les rues du village pour retrouver des traces des bâtiments disparus et en observer d’autres, toujours debout et qui sont des témoins de l’architecture de la seconde moitié du 18e siècle. C’est un épisode de l’histoire locale qui est moins connu.

De 1902 à 1910, sept communautés religieuses, expulsées de force de France, ont trouvé refuge dans le village et y ont vécu jusqu’avant la Première Guerre mondiale. Pour la plupart, les couvents qu’elles ont construits ou aménagés sont toujours en place. Les tombes du cimetière ont aussi bien des histoires à raconter.

Avant la Première Guerre mondiale, il y avait déjà sept brasseries au village. Qu’en reste-t-il aujourd’hui? Pendant toute la durée de l’exposition, un stand de recherches généalogiques sera tenu par les membres du Cercle.

Entrée gratuite.