Hervé Meillon exhume la voix de celles et ceux qui ont fait Namur

Dans sa dernière publication en date, il se révèle un véritable amoureux de Namur (il habite à Dave). Le titre est évocateur: Namur. J’aime. J’aimais. J’aimerai. Il y a retranscrit in extenso les entretiens de personnalités namuroises qu’il a rencontrées au tout début des années 80 alors qu’il était animateur sur FM Namur, l’ancêtre de Bel RTL. On y retrouve Roger Lazaron, Paul Malherbe, Robert Denison, Monseigneur Mathen, André Deneumostier Armand Burnonville, Jean-Luc Balthasar, Yolande Leclerc, Claude Laverdure, Armand Marlair, Tine Briac et Jacques Calozet. "Il y en avait d’autres mais j’ai fait des choix. Il fallait notamment un équilibre entre les hommes et les femmes", explique l’auteur. Même si, sur la couverture, Hervé Meillon ne se qualifie pas comme tel. "Cela a été fait sur une idée d’Hervé Meillon, mais les vrais auteurs, ce sont toutes ces personnes. C’est un livre pour Namur. De Namur."

«Le meilleur souvenir, c’est la voix»

Si, en apparence, l’ouvrage ne paye pas de mine, il se démarque des publications traditionnelles par son côté interactif. Chaque chapitre est rehaussé d’un QR code qui permet d’écouter les interviews d’époque. "Le meilleur souvenir, c’est la voix", insiste l’ancien animateur.

L’immersion est totale pour le lecteur/auditeur puisqu’Hervé Meillon a également intégré les jingles, les publicités, et les chansons diffusés sur FM Namur. "C’est aussi une manière de célébrer le quarantième anniversaire de cette chaîne", dit-il.

Si la vie namuroise se conjugue ici au passé, Hervé Meillon n’occulte pas le présent. Dans la deuxième partie du livre, il donne la parole aux proches et aux descendants de ces personnalités aujourd’hui toutes disparues. Un exercice qui a suscité beaucoup d’émotion dans le chef des intéressés. "Ça remue mais c’est beaucoup d’émotions positives. On ne vit pas dans le passé, souligne Geneviève Lazaron, députée provinciale et fille de Roger. On a parlé de mon papa mais des autres aussi. Toutes ces personnes avaient des connexions entre elles. C’étaient de vrais Namurois."

Un plaisir qui irriguera sans doute les lecteurs férus d’histoire locale. Et il y a de fortes chances qu’ils pèstèlent dans l’attente d’un tome 2.

Hervé Meillon, Namur. J’aime. J’aimais. J’aimerai, M la suite éditions. 18,99 €