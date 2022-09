En plein mois de juillet, celui-ci était arrivé en hélicoptère de la Force aérienne. Il avait été accueilli sur le Tige de Forzée par le gouverneur de l’époque, René Close, et par le bourgmestre de Buissonville. Des membres de l’UPA (devenue FWA, NDLR) et de l’Alliance Agricole Belge (un syndicat agricole disparu aujourd’hui, NDLR) l’attendaient également.

Lors de cette visite, le Roi avait fait un arrêt à la ferme Lecouturier qui comptait une centaine de têtes de bétail. Les papiers avaient bien fait comprendre au roi les conséquences de la sécheresse qui avait débuté en avril. Après une demi-heure à la ferme, le roi avait entendu, à la salle du village, les plaintes agricoles de deux cents personnes venues de la Famenne entière. On y parlait notamment de l’achat au prix fort du fourrage, l’année n’ayant pas été bonne.

Paraissant très préoccupé, le roi s’était ensuite rendu à Hamerenne à la ferme Ledoux. La visite avait duré deux heures et demie. Cette visite, qui avait un caractère privé, avait été décidée par le roi lui-même, avait-on dit, après un survol de la région. Le souverain s’était rendu compte du spectacle aussi désolant qu’aujourd’hui qu’offrait le paysage.

En Condroz

En juillet 1976, la situation était aussi précaire dans les environs de Ciney. Ainsi, à Leignon, la source située à Achêne, et qui alimentait les deux villages, était quasiment tarie occasionnant de nombreuses coupures. La protection civile était submergée par les appels à l’aide, le filet d’eau qui arrivait sur les hauteurs empêchait le fonctionnement des lessiveuses, notamment.

Les fermiers puisaient l’eau en pompant jour et nuit dans des puits ouverts tout récemment. La commune avait acheté un tracteur et une cuve pour aider les cultivateurs.

Au même moment, à Ciney même, la situation était normale. On voyait des habitants laver leur voiture ou arroser la rue, le jour de la braderie. On pouvait lire, dans le journal que le maïs poussait difficilement, que les pommes de terre fanaient avant maturité et que les céréales mûrissaient trop rapidement.

À quelques kilomètres de là, Somme-Leuze manquait d’eau. Pour alimenter la commune, l’AIEC avait installé à travers la campagne un tuyau relié à un captage.

Les choses ont bien changé, 46 ans plus tard, les habitants n’ont connu aucune coupure d’eau.