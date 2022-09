Éghezée: la chapelle de la Croix-Monet attend les visiteurs et les contributeurs

C’est à la suite de premières discussions en 2016 avec l’agence wallonne du patrimoine (APAW) que la nécessité de prendre possession des lieux s’est imposée. Dominique Lannoy, présidente de la fabrique, explique: "Afin de déposer une demande de subsides à la Région pour rénover la toiture, il fallait être propriétaire du bâtiment". Les démarches commencées en 2019 pour récupérer l’édifice auprès du propriétaire d’alors, le doyenné de Leuze, aboutirent en mars 2021.

Dans l’entremise, le clocher avait continué à se dégrader, un abat-son étant même tombé sur la chaussée en décembre 2020. De quoi alourdir la facture des futures rénovations, estimée aujourd’hui à 200000 € par l’atelier Monéo, chargé des opérations. La somme sera couverte au maximum à 60% par les subsides, ce qui a poussé la fabrique à lancer en ligne une campagne de crowdfunding pour trouver les 40% restants.

Selon Dominique Lannoy, le fait de rénover un bâtiment classé entraine des couts supplémentaires, qui ont été pris un compte par le bureau d’architecte: "Nous devons passer par des entreprises spécialisées qui suivront le cahier des charges scrupuleusement et respecteront les recommandations de l’APAW. C’est une condition sine qua non pour obtenir les subsides".

L’atelier a de l’expérience dans la réhabilitation des sites patrimoniaux et "ce sont ses méthodes d’investigation innovantes qui ont permis d’inscrire la chapelle aux journées du patrimoine cette année, le thème étant l’innovation", ajoute la présidente de la fabrique. "Cela permet de donner une visibilité au projet et à notre campagne de collecte de fonds".

Un concert, des visites guidées… ou en 3D

Après plusieurs journées d’étude sur le terrain à l’aide d’un drone et d’une caméra embarquée, l’architecte Benoit Lemmens a clôturé la première phase du projet.

Il a pu, au bout de cette étude sanitaire, dresser un bilan de l’état des matériaux et modéliser l’assemblage de la toiture et du clocheton.

Son travail sera présenté ce week-end via un dispositif peu habituel: des lunettes 3D. Toute la journée du samedi et du dimanche, celles-ci permettront aux visiteurs de se glisser dans les plafonds de la chapelle et d’en découvrir l’état.

Des visites guidées du site auront lieu quant à elles à 15h samedi, et à 11 et 15h dimanche. D’autres animations, ateliers créatifs et lecture de contes sont prévues pour les enfants. Une petite restauration sera proposée sous chapiteau.

Samedi à 20h, un concert, en collaboration avec l’académie musicale d’Éghezée, aura lieu dans l’église Saint-Joseph d’Aische-en-Refail. L’occasion de voyager au son de musiques traditionnelles de tous horizons.

Plus d’informations sur chapellecroixmonet.odoo.com.

Une histoire longue de 305 ans

La fondation de la chapelle de la Croix-Monet, sur le plateau boisé surplombant les vallées de la Meuse et de la Dyle, remonte au début du XVIIIesiècle lorsque la vie du seigneur d’Aische fut sauvée par un ermite aux talents de guérisseur. Une chapelle fut alors édifiée à l’endroit où ce dernier, qui répondait au nom de Monet, avait planté une croix en l’honneur de sainte Philomène. L’année suivante, en 1718, on fit construire une maison mitoyenne destinée au chapelain.

L’ensemble arriva ensuite par voie d’héritages dans le giron de la bien connue famille Moretus, en 1898. Celle-ci choisissait alors le chapelain occupant les lieux jusqu’à la vente de la maison à des privés et le leg de la chapelle à une association, au début des années 1960. La fabrique d’église Saint-Joseph est enfin devenue propriétaire de la chapelle en mars 2021.

Par son histoire particulière, la chapelle a longtemps accueilli de nombreux pèlerins à l’occasion de la Neuvaine de la Croix-Monet, qui se déroule traditionnellement au début du mois de septembre. Si l’événement attire de moins en moins les foules, sa notoriété dépasse Aische-en-Refail. Il fut un temps où une messe en wallon était donnée sous un chapiteau à l’extérieur, suivie d’une fête villageoise et d’un bal.

La chapelle s’anime encore aujourd’hui à l’occasion de la Neuvaine dédiée à Sainte-Philomène et de quelques cérémonies religieuses.

À noter que des travaux de stabilisation et de restauration de la chapelle de la Croix-Monet ont déjà été menés il y a une vingtaine d’années à la suite d’un accident de la route mortel, une voiture ayant embouti la façade.