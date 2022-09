Condamnée par défaut à 30 mois, l’une d’elles a fait opposition. Elle sollicite une peine de travail. La dame, mère de famille, reconnaît avoir poussé la victime qui est tombée à terre avec son plateau. Mais c’est tout. Les scènes violentes captées par les caméras de surveillance de l’établissement (coups multiples, tentative de strangulation, etc.) seraient imputables à sa sœur. Celle-ci n’est pas là pour confirmer ou infirmer les propos.

Dans ce dossier, toutes deux sont poursuivies en termes d’auteur et/ou de coauteur. À cela s’ajoute, pour la prévenue, un dossier toujours à l’instruction et deux condamnations déjà anciennes pour coups dans un contexte intrafamilial.

Pour la défense, la prévenue aurait été victime de coups de la part de son compagnon. "Ma cliente a peur de rentrer en prison, précise son conseil. Je demande donc une peine de travail ou le sursis le plus large possible".

Pour le parquet, on ne peut que souligner l’extrême violence de la scène captée par les caméras. « De plus, je n’entends pas de remise en question dans le chef de la prévenue ». Pour la substitute Barbara Marganne, au vu de l’instruction d’audience, les 30 mois sont amplement justifiés. « Si le tribunal accorde un sursis, il doit être probatoire et partiel ». Jugement le 14 octobre.