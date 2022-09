Aiscge-En-Refail : Succès pour la kermesse des Pierrots

La traditionnelle kermesse, organisée début septembre, par le comité des fêtes « Les Pierrots » a connu un beau succès. Durant trois jours, la place du village a été au cœur de différents rendez-vous festifs. Le vendredi 2 septembre, c’est avec un apéro aischois et une soirée 80’-90' que le week-end a commencé. Il s’est poursuivi, le samedi, avec un concours de fléchettes, des jeux en bois à destination des enfants, un apéro, un concert de Mister cover junior et une soirée animée par deux DJ’s. Quant à la journée dominicale, elle a vu l’organisation d’un dîner avec les 3X20, d’un tournoi de pétanque en triplette et d’une balade familiale. Elle s’est clôturée avec un thé dansant.J.-F.Lt