À vos baskets ! Je cours pour ma forme reprend à Tamines

Après les vacances, les choses sérieuses reprennent avec les sessions d’automne de Je cours pour ma forme à Tamines. Christine Henrot a ainsi annoncé le calendrier de reprise. Le début des sessions est prévu durant la semaine du 19 septembre. Rendez-vous donc le mercredi 21 septembre à 18h30 à la rue des Déportés à Tamines, lieu de rendez-vous pour tous les niveaux et toutes les sessions (à proximité des bâtiments de la Mutualité chrétienne). Le niveau 1 s’adresse aux débutants (e)s, ainsi qu’aux personnes qui veulent reprendre le jogging. L’objectif, au fil des séances, est d’atteindre une distance de 5 km. Le niveau 2 adouci est destiné aux personnes qui poursuivent le jogging et qui veulent augmenter la durée de course. Ici, l’objectif est d’atteindre 8 km. Le niveau 2 classique a les mêmes objectifs mais la distance passe de 8 à 10 km. Le samedi 24 septembre, à 9h30, le rendez-vous est fixé pour le niveau 1 et le niveau 2 avec les mêmes objectifs que le mercredi. Quant au rendez-vous du dimanche 25 septembre à 9h45, il s’adresse aux personnes du niveau 2 renforcé, soit des coureurs (coureuses) à l’aise sur un 10 km. "On maintient les acquis et on progresse en temps et en distance", a souligné Christine Henrot tout en rappelant que sept coaches compétents et motivés sont disponibles pour faire aimer le jogging et aider chaque participant à progresser selon son rythme.