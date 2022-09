Expert-comptable jusqu’en 2001, Gérard a mis un terme à ses activités suite à l’apparition d’une maladie dégénérative des os l’empêchant de suivre les formations nécessaires au maintien de son agrément. En 2012, alors qu’il fréquente une association pour handicapés, un responsable lui demande d’aider sa sœur. Comptable, elle aussi, elle souffre d’une dépression et cherche quelqu’un pour reprendre sa clientèle le temps de se remettre. Gérard se tourne vers son ami Bernard qui dispose d’un agrément. Les deux hommes assurent l’intérim bénévolement. Aucun heurt n’est à déplorer. Du moins jusqu’en 2015 et un contrôle fiscal chez un client peintre en bâtiment. Gérard y assiste. C’est lui qui est en contact avec l’indépendant. Le contrôleur remarque alors un retard dans la déclaration fiscale de 2014. "Mon client pense que Monsieur va faire le nécessaire pour régulariser la situation, mais il sera finalement imposé d’office pour les exercices 2015 et 2016", explique l’avocate de la partie civile qui évoque des montants proches des 20000 euros. La société se retrouve en position précaire, son gérant en burn-out. Ce dernier décide de porter l’affaire en justice. Il apprend alors que Gérard ne dispose pas d’agrément et découvre seulement lors de l’instruction l’existence de Bernard.

Ce mercredi, l’avocate du gérant a donc sollicité un dédommagement pour le préjudice moral et matériel qu’elle considère avoir été causé par ce manque de suivi comptable.

"Il y a toute apparence d’un exercice illégal", estime le conseil de l’Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables (ICE-ITAA), tout en précisant que pour les différents actes posés un agrément était bien nécessaire. "Le fait d’être bénévole ne change rien à la question de la responsabilité."La substitut Moreau c’est, elle, dit édifiée lors de cette audience. Notamment, car les deux hommes ont reconnu encore aujourd’hui travailler ensemble. "J’apprends que tout ça continue sans qu’on n’y voie une objection. Ça ne va pas." Néanmoins, la substitut Moreau ne s’est pas opposée à une mesure de faveur, renvoyant l’ICE-ITAA à ses responsabilités.

La lecture faite par les avocats des deux prévenus est tout autre. Ceux-ci plaident l’acquittement et renvoient le chef d’entreprise à ses torts. Ce dernier ne se serait pas préoccupé du sort de sa société. "Au moment de l’imposition d’office, il est toujours temps d’agir, de contester, de déposer des comptes… rien n’a été fait alors que les délais le permettaient." Ceux-ci ajoutent également que le lien entre le fait de ne pas être agréé et l’imposition d’office n’est pas établi. Jugement le 5 octobre.