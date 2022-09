Les journées du Patrimoine, l’occasion de voyages dans le temps à Waulsort

À la Villa 1900 et à Waulsort, en collaboration avec l’Office du Tourisme d’Hastière, trois activités spéciales sont prévues. Notons que la visite classique de la Villa (1 à 2 heures) n’aura pas lieu ce week-end mais est accessible, sur réservation, pour un autre jour.

Vendredi 9 à 19h30, une conférence-exposition sur le thème "La Belle Époque, une promesse de progrès pour tous?"aura lieu. Elle se concentrera sur quelques innovations technologiques aux prémices de la mondialisation et de notre mode de vie actuel. Réservation obligatoire

Samedi et dimanche, à 11h et à 16h, Voyage dans le temps, d’une architecture à l’autre. Walter, le majordome remontera le fil des différents styles et techniques d’architecture présents dans le village de Waulsort, du Moyen Age à l’Art déco.

Samedi et dimanche de 10h à 18h: Les villas mosanes, un nouvel art de vivre le bâtiment? Les visiteurs pourront découvrir librement le bel étage de la Villa avec un carnet d’observation et d’explications ou, dans les limites de l’affluence, avec les commentaires du guide, à la découverte d’éléments ingénieux présents dans l’architecture et l’aménagement du bâtiment, et des techniques utilisées dans sa rénovation.

Possibilité de manger sur place (ambiance Belle Époque et vaisselle authentique!) sur réservation.

Contact Villa 1900: 0470/46.26.99

Dans la suite de la saison, il y aura le festival de piano Touches-Atouts du 8 au 10 octobre, ainsi que le festival 100% local dans tout Hastière, du 1erau 15 novembre.