Ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Namur, l’homme originaire de la région de Dinant déchante. Il doit répondre du détournement de plusieurs véhicules et machines pour lesquels l’ancien gérant avait souscrit des contrats de location ou de leasing.

Pour sa défense, l’acheteur affirme n’avoir jamais eu connaissance de ces contrats, ni même avoir pu jouir du matériel en question, d’ailleurs. Selon son avocat, son client n’était autre que la victime idéale.

"Mon client n’a aucune formation comptable ni intellectuelle, mais il travaille de ses mains depuis toujours. Ici, il s’est fait abuser. Il fallait un pigeon pour reprendre la société dans des conditions qui n’étaient pas adéquates." Si l’avocat concède que son client a fait preuve d’imprudence, et qu’il est clair qu’il aurait pu s’enquérir davantage des actifs et des passifs de la société avant d’en faire l’acquisition, aucun élément ne relèverait d’une l’infraction dans son chef. Pas plus que dans celui de sa compagne qui a inscrit son nom sur le contrat de vente d’un des véhicules en leasing, alors même que c’est l’ancien gérant qui a encaissé l’argent de cette vente. Pour l’un et l’autre, leurs avocats demandent d’acquittement.

Du côté de la substitut du procureur, on reconnaît que dans ce dossier le vendeur de la société, faisant défaut à l’audience, est "largement responsable". L’individu, présentant des antécédents importants avait notamment été condamné en 2017 à une peine de cinq ans. Il se trouve dès lors en état de récidive légale.

En ce qui le concerne, le ministère public a requis une peine de 18 mois d’emprisonnement, une amende de 200 euros et une interdiction professionnelle de cinq 5 ans. Outre une peine de travail assortie d’une peine d’emprisonnement de 8 mois et 100 euros d’amende, une interdiction d’exercer a également été requise pour l’acheteur, "car ce n’est pas tolérable de reprendre des sociétés pour ne pas les assumer." Pour sa compagne, la substitut ne s’oppose pas à une mesure de faveur. Jugement le 5 octobre.