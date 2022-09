Une plaine de jeux à Petit-Fays et Naomé

L’objectif est d’améliorer le cadre de vie des habitants en créant notamment des espaces publics polyvalents, durables et plus faciles à entretenir. Le montant du projet doit être de minimum 200 000 € TVAC et de maximum 500 000€ TVAC.

Le projet déposé par la Commune de Bièvre comprend plusieurs aménagements: la création d’une plaine de jeux à Petit-Fays, la création d’une plaine de jeux à l’arrière de l’ancien presbytère de Naomé ainsi que la sécurisation des abords de l’école de ce même village. L’estimation qui avait été demandée en 2017 pour l’aménagement d’une plaine de jeux à Naomé s’élevait à 45 019 € et celle de Petit-Fays à 13 066 €.

Vu l’augmentation des matériaux, ces offres ont été mises à jour. Les aménagements des abords de l’école de Naomé ont été ajoutés pour atteindre la somme de 200 000€ pour bénéficier des subsides qui s’élèvent à 80%. Michaël Modave, bourgmestre faisant fonction, a rappelé que d’autres projets d’aménagements de plaines de jeux avaient été repris à l’époque. Ces projets n’étant pas assez aboutis seront probablement repris dans le cadre du PCDR (Plan communal de développement rural).

Financement du programme extraordinaire

Plusieurs travaux sont prévus dans le cadre du programme extraordinaire 2022. Pour financer certains de ces travaux, la Commune aura recours à un emprunt. Le total de ces emprunts avoisine les 1 800 000 €. David Clarinval, bourgmestre empêché, appelle à la vigilance et conseille donc aux membres du collège communal de rencontrer le receveur avant de contracter un emprunt car plusieurs travaux seront toujours en cours ou n’auront pas encore commencé. Il ne faudra donc emprunter que ce dont on a besoin et le reste sera reporté à l’année suivante.

Dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2022-2024, plusieurs travaux sont prévus dans le village de Graide. En 2023, il est prévu la réfection de la rue de la Violette, de la rue de la Volette et de la rue de Gedinne pour un montant de 660 215 € subsidié à 80%. Des travaux de refoulement à la rue de la Gare à Graide sont programmés pour 2024 pour un montant de 460 000€ subsidié à 100%.

Cheminement piéton à Graide

Le Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité 2022-2024 prévoit également des travaux sur Graide: la création d’un chemin piéton depuis le centre de Bièvre jusqu’à la gare de Graide-Station et la création d’un chemin piétons rue des Misères vers Graide. Ces travaux sont estimés respectivement à 434 200 € et 267 800 € avec un subside total de 383 790 €.