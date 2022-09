Un quinquagénaire namurois condamné pour avoir abusé de son beau-fils durant sept ans

En 2013, le jeune garçon a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Il s’était précédemment confié à des intervenants professionnels. Il a expliqué qu’il avait été victime de fellations et de sodomies répétées, depuis ses sept ans. Depuis, le jeune homme est incontinent, s’automutile, se scarifie et a fait de nombreuses tentatives de suicide. "Je n’ai jamais fait de fellation", a indiqué le prévenu lors de son premier passage devant la cour d’appel.

La cour a questionné le prévenu quant au fait que l’enfant avait donné des précisions temporelles. Il a situé les faits les mercredis et samedis quand sa mère était au travail. Il a réalisé ses révélations alors qu’il avait un suivi psychologique et médical. Il gardait des traces physiques des faits.

"Je suis fortement étonné des rapports", a expliqué le prévenu. "Nous n’avons jamais consulté aucun médecin concernant des pertes de selles, mais en maternelle, il a eu des problèmes. Il a fait des épisodes de constipation, on a réalisé des débouchages manuels."Une déclaration qui a étonné le parquet général car le dossier révèle des problèmes de selles liquides et non de constipation.

"J’ai été chef scout, chez les louveteaux, je n’ai jamais rencontré aucun problème pédophile avec aucun enfant."Le prévenu a admis avoir porté des gifles et des fessées à la victime. Le parquet général a souligné que vu la gravité des faits, s’ils n’avaient pas été si anciens, il aurait requis une peine qui ne soit pas inférieure à au moins huit ans de prison. La cour a estimé les faits établis.