Pour inaugurer les festivités, c’est la troupe du Circus Baobab qui, dès ce vendredi, occupera la grande salle avec "Yé!", sa dernière création. Mis en scène par Yann Ecauvre, ce spectacle évoque la thématique de l’eau et de l’urgence climatique à travers une série d’acrobaties effectuées par un collectif de treize artistes, originaires de Guinée. En plus de susciter des réflexions sur le monde, cette œuvre devrait ravir les amateurs de sensations fortes avec des figures inventives, parfois à sept mètres de hauteur.

Foot de cirque en extérieur

En parallèle à ce show spectaculaire, le collectif guinéen proposera aussi, à partir de mercredi, un atelier de foot de cirque dans plusieurs espaces publics de Namur: Place d’Armes, aire de jeu du quartier des Balances ou encore la Confluence. Sur les lieux, la "tchatche"d’un ambianceur invitera les riverains à former des équipes lors d’un match improvisé contre les acrobates. Ceux-ci clôtureront ensuite l’activité sportive en proposant une fête de rue mêlant diverses performances physiques. Une démarche originale qui avait germé à Conakry, capitale de Guinée, afin de sensibiliser un large public, parfois issu des quartiers populaires, aux pratiques du théâtre.

"En ouverture de la saison, il était pertinent de proposer un spectacle artistique qui se déplace dans la rue, à la rencontre du public, estime Virginie Demilier, directrice générale du Théâtre de Namur. Une volonté de dépoussiérer l’image d’un théâtre réservé à une catégorie plus aisée de la population. "En voyant un splendide théâtre à l’italienne comme le nôtre, tout le monde ne se sent pas forcément légitime à l’intérieur du bâtiment. Or, il ne faut obligatoirement des prérequis pour s’y rendre", ajoute la directrice qui assure, pour la première fois, la programmation du lieu depuis le départ de Patrick Colpé, son prédécesseur.

DJ et concerts

Le 10 septembre, après la dernière séance de "Yé!", place à une parenthèse musicale avec DJ Rokia Bamba qui, à partir de 21h, fera vibrer la foule du foyer avec un mélange de hip-hop et de rythmes africains. Et le lendemain, la journée restera chargée avec "Libres", un concert de reprises humoristiques en français de tubes anglophones, accessible pour toute la famille. Sans oublier "Ludo & Arsène", un autre spectacle tout public d’acrobatie qui sera interprété gratuitement dans la cour du Centre culturel de Namur.

La journée du dimanche se clôturera ensuite par une fanfare namuroise de 50 musiciens qui joueront quelques notes d’ambiances et d’airs folkloriques, typiques de notre patrimoine local.