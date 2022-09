Namur pas épargnée par la crise du vrac et du bio: «Comme si personne n’entendait le signal»

Au début, il a fallu se faire connaître, trouver sa place. Le projet rencontrait de plus en plus d’adeptes, jusqu’à l’arrivée du Covid. Durant trois mois, Stéphanie a connu un pic de fréquentation… avant la chute. "Au début de la crise, j’ai senti que les gens voulaient revenir à l’essentiel: il fallait consommer local, près de chez soi. C’était important de préserver la planète. Lors du deuxième confinement, les gens ne sont déjà plus revenus."

Depuis lors, elle rame, tout comme ses confrères du secteur. "Il n’y a pas que les épiceries. On entend régulièrement que tel ou tel petit commerce a fermé. Tout le monde fait le même constat."

La hausse du coût de la vie, l’arrivée du télétravail, ne sont pas étrangers à ces difficultés. Le retour en masse dans les supermarchés non plus. "Pourtant, tout n’y est pas moins cher. Tout dépend de ce qu’on achète, en quelle quantité. La qualité n’est pas non plus comparable."

Tous un peu fautifs

Si les clients fidèles continuent de franchir la porte de chez Silo, Stéphanie constate aussi une diminution globale du panier moyen. "On vend de l’alimentaire, mais les clients coupent au niveau des produits cosmétiques."La multiplicité des épiceries du genre a aussi un impact. "On devrait s’en réjouir. Mais le problème, c’est que le nombre de clients, lui, n’augmente pas. À chaque fois qu’un commerce ouvre, on en perd quelques-uns."

Vu l’engouement au début de la crise sanitaire, elle a cru que les lignes allaient bouger. "À ce moment-là, on a augmenté les commandes. On a pensé qu’on était sur la bonne voie, que les gens allaient modifier leur manière de consommer. On l’a espéré en tout cas. C’était dans la continuité des quatre années durant lesquelles le projet prenait de l’ampleur. Mais l’arrivée du Covid a d’abord boosté les ventes... avant de tout mettre par terre."

Stéphanie se pose des questions: "Ce qu’on a vécu, c’était un gros signal. Je pensais que les gens allaient l’entendre. D’autant qu’on a ensuite eu les inondations et maintenant la sécheresse. En fait, c’est comme si rien ne s’était passé."Et de confier: "Tout ce que je dis, je le dis avec beaucoup de compréhension car ce n’est facile pour personne. On est tous un peu fautifs, on cherche tous à un moment donné la facilité."

Malgré les difficultés, Stéphanie et Lidwine, une amie d’enfance qui a rejoint l’épicerie depuis un an, y croient toujours. "Cela reste une expérience chouette et enrichissante. Et il y a toujours une belle bande de clients convaincus par les valeurs qu’on véhicule, positive Stéphanie. On n’est pas encore assez, mais je pense qu’on va y arriver, que les clients vont à nouveau franchir la porte."

À cause de la sécheresse, certains maraichers ne livrent plus

La sécheresse a un impact sur la livraison des légumes. Certains maraîchers sont en difficulté. ©EdA

La philosophie du projet de la Bougeoise Stéphanie Mahiat, c’est de travailler au maximum avec des producteurs et maraîchers de la région. Mais du côté de ces derniers aussi c’est compliqué. "Certains ne savent pas planter pour l’automne, car la terre est trop sèche. Ce qui va coincer dans les semaines à venir, confie la tenancière de l’épicerie Silo. D’autres ne nous livrent déjà plus depuis deux ou trois semaines à cause de la sécheresse. Leur production ne suit plus."

Certains légumes, comme les épinards par exemple, montent très vite vu qu’il fait très chaud. Les récoltes ne donnent rien.

Avec la hausse du coût du transport et de l’énergie, certains fournisseurs exigent des quantités plus importantes dans les commandes, pour assurer la livraison. "D’un côté, on doit commander plus pour pouvoir être livrées et, de l’autre, on a moins de clients…", se désole Stéphanie.

Résultat: elle est obligée de commander moins souvent, quitte à laisser certains rayons un peu plus vides. "C’est très compliqué, on doit tout calculer tout le temps."

Dégustations vendredi et samedi

Pour fêter ses quatre ans, et remettre en évidence les valeurs et objectifs du commerce, l’épicerie Silo sera ouverte ces vendredi (de 10 h à 18 h) et samedi (de 10 h à 17 h), avec un concept un peu différent. Tout au long de ces deux journées, des dégustations de bières régionales, de chocolats, de produits en vrac, de pains, etc. seront proposées. Il sera aussi possible de tester des cosmétiques et de rencontrer des producteurs de la région.

«On ne chauffe jamais»

Chez Silo, le chauffage n’est jamais allumé, même lorsqu’il fait très froid dehors. "C’est meilleur pour les légumes notamment. On s’adapte, on s’habille en conséquence. On met des pulls, des écharpes, des bodys en dessous de nos vêtements. On s’active aussi beaucoup, donc on n’a pas froid. On utilise aussi de l’électricité verte via la coopérative wallonne Cociter (Comptoir Citoyen des Énergies). Cela nous évite d’utiliser de l’énergie inutilement, précise Stéphanie Mahiat. On nous reproche parfois de laisser la porte ouverte en hiver… mais vu qu’on ne chauffe pas, on peut (rires)."