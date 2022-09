Éghezée: les soirées de Leuze deviennent un festival

Conséquence de la transformation en festival, l’espace en plein air sera agrandi par rapport aux années précédentes. Des stands associatifs et une "chill zone"y seront installés. Enfin, trois foodtrucks et un bar mobile prendront désormais place dans la zone de restauration.

Trois scènes

Autres changements, les organisateurs ont amélioré la zone VIP avec un espace et une scène dédiée à l’extérieur où des artistes de la région se produiront. Une troisième scène sera aussi installée dans la zone camping.

Ces aménagements offriront un cadre plus confortable aux festivaliers afin de profiter d’un week-end de fête non-stop, la programmation ayant elle aussi été élargie.

"Nous voulons faire changer les habitudes et montrer qu’il est aussi possible de s’amuser de manière responsable, en journée. Nous avons d’ailleurs programmé DJ Furax en fin d’après-midi, comme incitant pour les festivaliers"explique Damian Schmitz, vice-président du comité des fêtes de Leuze.

Le passage en festival va offrir un nouveau départ aux Leuzevents. Les plus belles années des soirées à Leuze remontent aux débuts des années 2010, quand celles-ci avaient attiré près de 9000 fêtards.

L’intérêt est ensuite retombé progressivement et l’organisation a connu un creux en 2016 avec une affluence de seulement 2000 personnes.

Depuis, une nouvelle génération a investi le comité des fêtes et les soirées accueillent un peu plus de monde chaque année. "Les 2000 places disponibles en prévente seront toutes parties pour vendredi mais pas d’inquiétude, il sera toujours possible d’acheter une entrée le jour même, rassure Damian Schmitz. On s’attend à avoir entre 3000 et 4000 personnes ce week-end".

Le sponsoring, pour ne pas augmenter les prix

De quoi bien occuper le Comité des fêtes de Leuze et la centaine de bénévoles qui prennent part à l’organisation. Parce que si les Leuzevents rencontrent un tel succès, c’est aussi grâce à leur ancrage local. Les fonds récoltés durant ce moment-phare du calendrier de la commune d’Éghezée permettent aussi de nourrir les autres événements organisés par l’ASBL.

Les sponsors le savent et le festival peut compter sur de nombreuses entreprises du coin, sans qui il serait plus difficile de se développer. Les rentrées billetterie et bar ont déjà permis aux Leuzevents d’être autosuffisants l’an dernier, mais le comité entend bien pérenniser le constat.

"La nouvelle formule va nous coûter entre 10 et 20% en plus par rapport aux années précédentes mais cela ne doit pas se répercuter sur le festivalier, explique le comitard.

On veut que le festival reste accessible à tous dans la région, surtout que nous avons un public assez jeune. Les prix seront donc toujours ceux d’un événement local classique."

Une affiche variée et en partie locale

Pour cette 1reédition sous forme de festival, les organisateurs ont tenté de contenter tout le monde. La soirée du vendredi sera dédiée au hard style, « Nous répondons à une demande qui revenait chaque année et cela nous permettra d’avoir une programmation plus variée le samedi. » explique Damian Schmitz. La house et l’electro rythmeront la journée en montant en intensité pour connaitre un pic le soir. La nuit se terminera par une ambiance plus classique.

La plupart des artistes présents seront belges, le line-up alliant grosses pointures (Davoodi, Daddy K, Furax…) et DJs locaux. Le camping sera aussi animé par des locaux. Quant aux artistes se produisant sur la scène VIP, ils proposeront d’autres styles musicaux.

Pour les prochaines années, l’organistion est en réflexion sur la direction artistique à prendre. « Nous garderons l’esprit electro mais pourquoi ne pas élargir l’éventail de nos propositions? », confie Damian Schmitz.