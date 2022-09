Jambes: un squatteur allume un feu dans un immeuble pour se chauffer

Durant leur inspection, les pompiers ont découvert un squatteur installé au sous-sol. Ce dernier aurait mis le feu à une gaine technique pour se chauffer. L’individu a été emmené par la police tandis que les pompiers ont procédé à l’extinction du foyer et aux mesures de contrôle du monoxyde de carbone dans les appartements impactés. Les occupants ont été invités à aérer les locaux et ont dû attendre à l’extérieur que le taux de CO soit quasi nul. Vers minuit trente, les locataires ont pu regagner leur logement.