Entretenir la Tortue de Fabre:  à l’eau et à l’huile de bras

Sa prise de parole devant le conseil communal mardi soir a donc été un nouveau plaidoyer en faveur du déboulonnage de celle que les Namurois appellent communément la Tortue. "L’un des points majeurs en défaveur du retrait de cette statue serait le coût. Combienco ûterait le déboulonnage de cette statue?", s’interroge la citoyenne. Et d’avancer: sans doute bien moins que les frais d’entretien de l’œuvre, à la charge de la Ville. Pour appuyer son propos, Géraldine Fastré a potassé les débats qui ont animé l’assemblée lors de l’acquisition du reptile doré en 2016. "Jan Fabre a imposé une “redorure” de son œuvre tous les cinq ans. Un coût estimé à l’époque à 105000 euros", poursuit-elle.

Dans sa réponse, le bourgmestre s’empresse de couper court aux chiffres avancés. "Ab initio", martèle-t-il en latin. Traduction: "Au commencement". Après discussions, ces coûts ont été drastiquement diminués. Voire carrément réduits à néant, indique Maxime Prévot (Les Engagés). Aujourd’hui, il est "uniquement recommandé de la nettoyer à l’eau deux fois par an. Ce nettoyage nécessite un jour de travail pour deux ouvriers. Et si nous envisageons de la simoniser complètement, cela coûterait une centaine d’euros, soit trois bidons à 30 euros, et trois jours de travail pour deux ouvriers."

Coûteux transport

Lors des pourparlers initiaux, des frais de transport avaient été évalués à 30000 € pour un aller-retour à destination d’un atelier anversois. N’impliquant pas de retour à la citadelle, le déboulonnage définitif coûterait donc moitié moins. Quoique.

Selon le mayeur, la configuration des lieux n’est plus la même que lors de l’installation du mastodonte. Une nouvelle construction a poussé au pied de la citadelle, là où une grue avait œuvré au positionnement de la Tortue. En cas d’enlèvement, le dispositif devra donc être repensé et serait probablement plus lourd et donc plus coûteux. Et Prévot de continuer à énumérer les obstacles au déboulonnage. Dont la recherche d’un lieu où acheminer l’œuvre de manière pérenne, le financement d’une dalle pour supporter son poids, etc.

171000 € dans la lutte contre les violences

Dans son intervention, Géraldine Fastré est revenue sur les promesses de la Ville. À savoir, l’injection de moyens, équivalents au coût que représenterait l’enlèvement de la statue, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Maxime Prévot répond que 133000 € de frais de personnel dédicacés à cette cause ont été engagés en 2021 et en 2022. À cette somme s’ajoutent 38000 € pour l’aménagement de l’Espace VIF, ce guichet d’accueil et d’aide aux victimes. "On en est à 171000 €, rien que pour deux années. On a donc largement respecté notre engagement", dit le bourgmestre.

Pour la citoyenne namuroise venue s’exprimer mardi soir, cela reste insuffisant. Tant que l’œuvre du controversé sculpteur et plasticien flamand restera en place, les militant(e)s féministes dont elle s’est fait la porte-parole ne passeront pas l’éponge.