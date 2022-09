Des tomates par milliers pour un 10e anniversaire

"Nous fêtons notre dixième anniversaire cette année, se réjouit l’administrateur Jean-Philippe Habran. Mais nous n’avons pas tellement focalisé l’événement du jour là-dessus." En effet, les membres d’Ekikrok avaient surtout envie de célébrer le retour de leur traditionnelle Fête de la tomate, après deux ans d’absence…

Cette huitième édition s’est déroulée le dernier dimanche d’août, en plein cœur du jardin de l’association (situé rue du Camp, à Bossière), un lieu propice à la biodiversité avec son potager, ses arbres fruitiers, sa mare et ses serres.

Durant toute la journée, les visiteurs se sont succédé sous un beau et grand soleil. Certains étaient venus pour suivre un atelier consacré à la conservation des tomates. D’autres en ont profité pour s’éveiller aux plantes sauvages et visiter le jardin d’Ekikrok en compagnie d’Anne-Marie Meirlaen, guide nature aux Cercles naturalistes de Belgique (CNB) et bénévole pour l’association.

Les plus gourmands ont, quant à eux, eu l’occasion de faire quelques emplettes. "Nous avons sollicité plusieurs artisans du coin: un maraîcher du village de Ferooz, un producteur de miel et un distributeur de produits siciliens installé à Corroy-le-Château, avec lequel nous collaborons régulièrement, détaille Jean-Philippe Habran. Nous vendons aussi les fruits et légumes de notre jardin, aux côtés de producteurs locaux. La tomate est notre produit principal. La récolte s’est déroulée un peu plus tôt que prévu, cette année. Mais tout s’est finalement bien équilibré, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. On a pu en écouler suffisamment, sans trop de surplus."

«Je possède plus de 3000 variétés»

Parmi les stands de cette grande fête au jardin, le plus animé était sans conteste celui du Fossois Jean-Michel Rouffiange, spécialiste de la tomate depuis trente-cinq ans et habitué de l’événement. Cet infographiste à la retraite se considère avant tout comme un "passionné". "Je cultive des tomates chez moi. J’ai un congélateur dans lequel je stocke mes variétés. J’en possède un peu plus de 3000 issues de plusieurs pays, dont la Belgique et la France, majoritairement." Un inventaire impressionnant, qui profite aux amateurs. "Au départ, je distribuais mes graines. Aujourd’hui, je les propose à la vente. Mais ce que je préfère, c’est le partage d’informations, que ce soit sur le goût des variétés, leur taille, la façon de les cultiver…"

Pour Jean-Michel Rouffiange, 2022 a été "une année assez exceptionnelle" au niveau de la récolte et de la taille de ses fruits.

Un résultat dû à l’extraordinaire taux d’ensoleillement de ces derniers mois. S’il avait une variété à conseiller, en ce moment, ce serait la Saint-Jean-d’Angély, une tomate française "très allongée, goûteuse et délicieuse en salade, avec un peu d’huile d’olive et de fleur de sel".