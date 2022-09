Une extension souhaitée pour la crèche de Franière

La commune va déposer un dossier de candidature dans le cadre du plan cigogne 21-26 pour l’extension de la crèche de Franière et la création de 32 places supplémentaires. Ce n’est un secret pour personne : le manque de places d’accueil pour les tout petits est flagrant dans nos régions. Et les listes d’attente dans l’espoir de placer ses enfants dans une crèche sont longues. « Aujourd’hui, on enregistre une centaine de demandes », lance Delphine Monnoyer. Le projet rentré par la commune prévoit d’augmenter les deux sections existantes de deux places chacune. De 12 places, on passerait à 14. Avec l’extension, la commune créerait deux nouvelles sections de 14 places, soit 28 au total. Le coût des travaux devrait s’élever à 1 465 460 €. « 200 places sont prévues pour la région namuroise, ajoute l’Échevine. On espère que notre projet sera retenu. »