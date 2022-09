Un conducteur percute deux voitures en voulant éviter un camion à Anseremme

Ce mardi, peu après 10h30, le conducteur d’une voiture circulant rue des Rivages, à Anseremme, a fait un écart afin d’éviter un camion. Malheureusement, dans sa manœuvre, le conducteur a percuté deux voitures qui étaient à l’arrêt. Suite à ce choc, celui-ci a été légèrement commotionné. L’homme a été pris en charge par les services de secours de la zone Dynamo et emmené en milieu hospitalier par une ambulance venue du poste de Dinant. On notera qu’une autopompe de Ciney, un officier de Philippeville et un balisage de Dinant sont également intervenus sur place.