Purnode: Une salle de fêtes flambant neuve d’ici juin 2023

Le bâtiment qui accueille les vestiaires de football, par contre, n’est pas inclus dans le dossier. Il est toujours debout. "Les subsides du PIC (Plan d’Investissement Communal) ne peuvent pas aller dans le sport. Même si dans notre cas, la salle des fêtes sert aussi au tennis de table et à la balle pelote…", souffle l’échevin yvoirien.

La nouvelle construction, dont les parties visibles depuis la route seront recouvertes de pierres du pays, viendra se greffer à la structure existante.

Les installations, plus modernes, aux normes actuelles et plus vastes (une extension est prévue côté terrain de foot et côté route), permettront au tennis de table notamment d’être plus à l’aise.

Quatre tables de ping-pong (au lieu de deux) pourront être installées, selon les normes imposées par la fédération.

L’espace de fête sera aussi équipé et agencé pour pouvoir être loué par des associations ou par des privés (pour des soupers, baptêmes, anniversaires, etc.).

"Il était temps de remettre le bâtiment en état, confie Marcel Colet. Vu que la salle Saint-Remacle a été vendue à un privé, il n’y avait plus de salle de fêtes digne de ce nom pour les villageois."

200 000 € d’augmentation

Le plus vaste espace de la nouvelle construction (qui fera près de 160 m2contre 90 m2 auparavant) pourra accueillir jusqu’à 150 personnes.

La plus petite salle, qui fera 40 m2environ, pourra être exploitée séparément. La balle pelote par exemple pourra y tenir son bar en même temps qu’un autre événement. Deux entrées distinctes sont prévues.

Les travaux devraient se clôturer en juin 2023… "si les matériaux suivent", lâche Marcel Colet.

Car en peu de temps, les prix ont flambé. Prévu au départ pour un montant global de 750 000 €, le chantier atteint aujourd’hui les 920 000 €. "Au moment de l’adjudication, une hausse de 200 000 TVA comprise a été enregistrée. Un surcoût qui sera assumé par la Commune. Car les subsides de la Région wallonne (qui intervient à hauteur de près de 400 000€), ne sont pas revus en fonction. L’enveloppe est fermée. Le montant a été inscrit à la modification budgétaire 2022", indique l’échevin des Travaux.

Quant à la gestion proprement dite du nouvel écrin purnodois, une fois les travaux terminés, rien n’est encore décidé. "Jusqu’ici, la salle était gérée par la GUAP (Groupement d’union et d’animation purnodois). On doit voir avec eux s’ils souhaitent continuer. Mais de toute façon, la salle ne sera plus accessible avant au moins un an."