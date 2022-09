Pleins feux sur le XVe  siècle

l’événement était à la fois divertissant et éducatif. Les compagnies présentes collaient parfaitement à l’objectif voulu. Ainsi, tout en déambulant dans la propriété désormais communale, on pouvait apprendre mille et un trucs sur la manière de vivre au XVe siècle, soit à la fin du Moyen Âge. Pourquoi cette période? Tout simplement parce qu’elle est bien documentée. On peut trouver beaucoup d’éléments qui collent à cette période.

Du respect et des échanges

Pour veiller au respect de la chronologie, un responsable était en poste. Dénommé Messire Jean, il avait les yeux partout. Quand un élément n’était pas au goût du 15e, il intervenait pour faire la remarque. Pas d’expulsion, mais un dialogue. Seule exception: les commerçants. Il est difficile d’imposer cette règle à cette corporation. Ici, on pouvait trouver de la marchandise de plusieurs époques.

Pour les visiteurs, la fête était l’occasion d’entrer en contact avec des personnes qui ont la période des châteaux dans la peau. On pouvait rencontrer un seigneur, un artisan, un jongleur, un conteur, un écuyer… La liste était longue.