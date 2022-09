Mieux isoler les bâtiments communaux à Profondeville

Des travaux de ce genre sont estimés pour la maison communale à un peu plus d’1,2 million. Il est prévu de remplacer les châssis en bois par du PVC, ainsi que la porte d’entrée principale de la commune, mais aussi d’isoler des planchers et de poser des faux plafonds acoustiques. Les néons seront remplacés par du LED.

Une subvention de 80% pourrait être octroyée et est estimée à 971097 €, les 242774 € restant à charge de la commune. Le dossier va donc être introduit et "on croise les doigts pour être retenu."

Adhésion à Oxygène

En son temps, l’échevin des Finances Jean-Sébastien Detry pensait pouvoir ne pas avoir besoin du plan Oxygène. Mais la commune a été handicapée par l’enrôlement tardif des additionnels au précompte immobilier et la hausse des dépenses liées, entre autres, à la guerre en Ukraine et aux indexations salariales. Elle va donc adhérer à la centrale d’achat et pourra ainsi puiser dans ce plan Oxygène, pour près de 9 millions, à répartir sur les quatre prochaines années.

Une convention avec l’ association des soins palliatifs en province de Namur va permettre d’organiser un cycle d’ateliers penser plutôt à plus tard, destinés à aider les personnes à réfléchir à ce qu’elles souhaitent pur leur fin de vie. Cet atelier, en collaboration avec VADA (ville amie des aînés) se tiendrait pendant quatre mardis à l’ancienne maison communale de Lesve.