Le slam a sa scène officielle

L’initiative est lancée par Lory Di Donato, tombée sous le charme de cette discipline en 2018, lors d’un atelier sur la sensibilisation au slam donné par Lisette Lombé, poétesse, slameuse professionnelle et artiste belgo-congolaise. Depuis, elle assiste à des événements liés au slam un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. La capitale wallonne n’avait quant à elle pas encore son endroit de référence. Lory a donc frappé à plusieurs portes afin de trouver un lieu pérenne pouvant accueillir des ateliers et des micros ouverts. Pas simple, la concrétisation du projet a pris du temps mais la Maison de la poésie a répondu présent. "Le slam a le vent en poupe en ce moment. Cela m’a aidé à accélérer les choses et finalement, tout s’est bien aligné, se réjouit Lory Di Donato. Je suis l’initiatrice du projet mais j’ai des gens autour de moi qui me soutiennent et le portent avec moi." C’est ainsi que le Slam Club de Namur est officiellement né. Sa première soirée est prévue le 20 septembre.

Exprimer ce qu’on a dans son cœur et ses tripes

Le Slam Club proposera une scène slam mensuelle à micro ouvert, des ateliers d’écriture et des rencontres avec des slameurs et slameuses reconnu(e)s et inspirant(e)s. La soirée du 20 septembre accueillera Marie Darah, championne de poésie slam 2021 de Belgique et d’Europe. Elle représentera la Belgique au championnat du monde.

"Ces rendez-vous seront en général tous les 3emardis du mois. On peut juste venir à la scène slam sans pour autant participer à l’atelier. Il n’y a pas non plus d’obligation de faire un slam, souligne Lory. Il est possible de juste y assister, écouter, et ça fait un bien fou!"

Par son aspect brut, vivant et percutant, le slam réveille les consciences. Les scènes qui y sont dédiées fleurissent un peu partout en Belgique et ailleurs mais d’où provient cet engouement? "Le slam est un moyen d’expression et on est justement à un moment où les gens éprouvent un grand besoin d’exprimer des choses de l’ordre du vécu, estime Julie Dubois. Il y a une part de reconnexion à soi et c’est cela aussi que l’on va chercher dans le slam. On révèle ce qu’on a dans les tripes ! L’atelier se focalise plutôt sur le processus de création d’un slam tandis que la scène permet d’oser vraiment sortir ce qu’on a en soi et d’exprimer ce qu’on ressent face à un public." Un sacré exercice, un challenge personnel même pour certains participants.

Le Slam Club de Namur vise à être un lieu d’expression bienveillant, de tolérance, d’ouverture à la différence et aux autres. "Le slam guérit l’âme. Il fait du bien non seulement à celui ou celle qui est sur scène mais aussi à la personne qui n’ose pas y aller mais qui écoute les histoires, constate Lory Di Donato. Le slam agit comme un miroir. On vit tous des choses difficiles ou belles et ça fait du bien d’entendre que nous ne sommes pas seuls." Julie Dubois confirme: "Ce qui est impressionnant dans le slam, c’est de voir que les personnes parlent d’un vécu très personnel et en fait, tout le monde est touché. Il y a une part d’universalisme."

Quand on s’essaie au slam, c’est sans protection, sans filet. "Les gens viennent avec leur petit bout de papier et n’ont généralement pas répété. Si quelqu’un bute sur un mot ou une phrase, le public soutientet encourage", relève Aline Louis, de la Maison de la poésie.

Intergénérationnel

Le Slam Club de Namur ambitionne d’être le lieu de rencontre de tous les publics, féminins et masculins tous âges confondus. "C’est d’ailleurs très intéressant de confronter les générations: une personne plus âgée pourrait être un peu déstabilisée par rapport à des propos d’une personne plus jeune car les modes de fonctionnement, les mœurs, le langage, etc, changent. Mais on souhaite qu’il n’y ait aucune barrière. L’ouverture d’esprit, c’est hyper important", ajoute Lory.

Le rêve de l’initiatrice du projet serait de voir éclore des slameurs et slameuses namurois (es) et qu’ils/elles s’inscrivent dans la compétition. "Ce serait un honneur d’organiser en fin de saison une sélection de textes qui représenteraient Namur au championnat de Belgique de slam voire d’Europe, s’enthousiasme-t-elle. On a vraiment envie de rayonner et d’attirer aussi des gens d’ailleurs à Namur!"

Atelierdès 17h30. Prix: 10 € Scène slam dès 20h. Prix libre. L’atelier du 20/09 est complet mais d’autres seront proposés ultérieurement. Infos: page Facebook Slam Club Namur.