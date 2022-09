Namur: Patrick Dessambre ne sera plus le président des échasseurs

Ce que souhaite Patrick Dessambre, c’est de donner la chance aux plus jeunes de s’exprimer."J’ai 60 ans et 48 ans de pratique. Je pense qu’il faut, à un moment, laisser sa place à de supers jeunes qui auront pour objectif de continuer la dynamique des échasseurs. L’important, c’est que la joute à Namur, elle ne s’arrête jamais."

Ce n’est évidemment pas pour autant qu’il se retire totalement de l’organisation au sein de l’ASBL. Les échasseurs, c’est sa famille, sa vie."Je continuerai à donner un coup de main évidemment. Ma motivation reste la même!"Dans deux semaines, il s’agira, aussi, de sa dernière participation à échasse d’or."Je passe la main. Mais je continuerai à m’entraîner, à participer aux sorties. Je ne m’inquiète vraiment pas pour ma succession. J’ai deux générations qui me suivent avec mes enfants et mes petits-fils qui portent déjà un intérêt certain aux échasseurs."

Trois objectifs

C’est donc Frédéric Gilon, actuel vice-président, qui endossera prochainement ce rôle. Une succession qui coule de source."Ce qu’il a apporté durant sa présidence est énorme.Il a façonné, créé l’histoire des échasseurs.La preuve encore avec la création des joutes féminines."

Frédéric Gilon s’est déjà fixé des objectifs pour les prochaines années."Avec toute l’équipe, nous aimerions que les filles soient de plus en plus nombreuses, qu’elles développent tout leur potentiel. Cette joute doit devenir, sur le long terme, un rendez-vous qui rentre dans les mœurs."Un autre élément primordial pour le futur président, c’est la transmission."Depuis 2016, nous formons des ambassadeurs pour parler de notre folklore dans les écoles. Nous incitons les plus jeunes à monter sur les échasses, à découvrir et de s’accrocher à l’ADN namurois."Enfin, Frédéric Gilon met un point d’honneur à assurer la visibilité internationale des échasseurs."Par le patrimoine que nous représentons, nous sommes souvent invités à l’étranger: Chine, Seychelles, Mexique. C’est une chance inouïe. Les échasseurs, et désormais échasseuses, doivent être présents sur la scène internationale. C’est primordial."