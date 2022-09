C’est en compagnie du bourgmestre Maxime Prévot, et de Tanguy Auspert, échevin des Bâtiments publics et président du conseil d’administration du Foyer jambois, que le ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Christophe Collignon, a foulé le premier les 1100 mètres carrés du bâtiment.

Les quatre niveaux de l’immeuble peuvent accueillir tout le personnel de la société, ce qui n’était plus le cas dans l’ancien siège, que les services techniques et sociaux avaient dû quitter.

Les performances énergétiques sont excellentes grâce notamment à une isolation renforcée, une pompe à chaleur réversible, des panneaux photovoltaïques et la récupération des eaux de pluie pour les sanitaires. Une attention particulière a aussi été prêtée à la mobilité douce des travailleurs, avec des douches et une salle pour entreposer vélos et motos en sécurité. À l’extérieur, le parking est doté de bornes de chargement pour les voitures électriques.

Investissement nécessaire

Si le coût élevé de la nouvelle implantation du Foyer Jambois peut poser question, au vu de la situation économique difficile, les responsables politiques présents sur place l’affirment: ce sont 2, 8 millions€ bien investis. Pour Maxime Prévot, "l’investissement dans un nouveau siège était totalement légitime, il fallait que le Foyer jambois ait un nouvel outil qualitatif".

Le déménagement faisait partie des adaptations nécessaires à la suite de l’expansion, ces dernières années, du parc immobilier de l’entreprise publique et donc de l’augmentation de son personnel. "En 20 ans, nous avons augmenté notre parc de 150 logements, ce qui porte le total à 1559. Il était nécessaire de trouver une solution pour continuer à proposer un service de qualité, sans pour autant diminuer les moyens consacrés à nos logements", déclare Tanguy Auspert.

Il le promet: "Le coût du nouveau bâtiment n’a pas hypothéqué les moyens consacrés aux différents projets d’amélioration de notre parc ". Et de citer, pour commencer, la rénovation et l’isolation de centaines de bâtiments afin de réduire les coûts énergétiques.

L’efficience énergétique du nouveau siège est, en effet, symbole de la direction prise il y a une dizaine d’années par le Foyer jambois.

Environ 500 logements ont déjà été rénovés et la Région a débloqué près de 9 millions€ de subsides pour en rénover 260 autres durant les trois prochaines années.

Encore dix ans pour rénover tout le parc

"Nous rénovons par lots de logements, en commençant par les plus anciens qui datent des années 50. Dans dix ans, nous aurons renouvelé tout notre parc en termes de performance énergétique des bâtiments. Un autre moyen pour nous d’accélérer sa transformation est de vendre, en réinvestissant dans des logements plus récents", explique Tanguy Auspert.

La rénovation énergétique est une stratégie qui se révèle payante face à la forte hausse des coûts de l’énergie que nous connaissons depuis quelques mois. "C’est pourquoi la Région intensifie ses efforts en ce sens, déclare Christophe Collignon. Il est important de densifier le territoire en logements abordables."

Précisons que le projet a été confié au bureau Bee Architect et à l’entreprise de générale de construction Houyoux, deux sociétés locales.

Inflation: les locataires tiennent le coup

Sur le terrain, les diverses mesures prises par les différents niveaux de pouvoir (la Région bloque notamment la hausse des loyers des logements publics) conjuguées à une politique d’anticipation du Foyer jambois permettent actuellement aux locataires de faire le gros dos.

Selon Tanguy Auspert, « Les provisions de charges sont suffisantes cette année. Nous avons pour habitude de les surévaluer, ce qui permet d’éviter les mauvaises surprises lorsque les factures arrivent. » Le Foyer jambois dispose également d’une cellule Aide et Prévention qui dispense des conseils pour la consommation énergétique.